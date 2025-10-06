Djeca najčešće prijavljuju vršnjačko nasilje i seksualne iznude: 'Zabrinjava brutalnost tih djela'

U prvih osam mjeseci policija je zbog nasilja među djecom i mladima postupala u 934 slučajeva, kažu u MUP-u, a u prvih šest mjeseci protekle godine Hrvatski zavod za socijalni rad imao je 1670 prijava.

O gorućem problemu govori Tomislav Ramljak, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.

Pretjerujemo li kada kažemo gorući problem, po brojkama koje smo čuli situacija je zabrinjavajuća?

Svakako da je porast vršnjačkog nasilja, odnosno počinitelja kaznenih djela. Ono što zabrinjava više su brutalnosti koje su ta djeca počela raditi, pogotovo kada su u pitanju ova nasilna djela koja su napravila nad žrtvom. Pogotovo gdje se njih 4/5 okupi i onda sa teleskopskim palicama ili različitim letvama tuku dijete. Mislim da nam to treba biti posebno veliki alarm.

Što je uzrok porastu vršnjačkog nasilja i tko je kriv?

Ni jedno dijete se ne rađa nasilno, dijete ne bira gdje će se roditi. Svakako da uvijek je djetetovo ponašanje simptom uzroka u kojem ono odrasta. Naravno da se uvijek najviše u pitanje uzima okolina u kojoj dijete boravi, a onda sve ostalo. Svakako zabrinjava i utjecaj tehnologije na podizanje tolerancije i normalizaciju nasilnog ponašanja kojeg djeca po nekoliko sati gledaju. Tu je roditeljeva odgovornost da razgovorom, ali i tehničkim aplikacijama vide što to dijete gleda na internetu.

Zbog čega Vam se djeca najčešće obraćaju i traže pomoć?

Najveći broj slučajeva je vršnjačko nasilje, ali i veliki broj različitih seksualnih iznuda. Uvijek je uzorak jednak, a to je da se djeca boje reći roditeljima da su u problemu. I to je ono što zabrinjava, ali to pokazuju i naša istraživanja da će djeca u samo 30 posto slučajeva reći roditelju da je žrtva nasilja na internetu.

Imate puno potresnih slučajeva, možete li izdvojiti neki koji Vas je posebno dirnuo?

Prošle je godine bilo više od 990 upita na našu liniju 0800 606 606, Centra za sigurniji Internet. Dijete koje nam se javilo bilo je žrtva seksualne iznude, nije htio reći roditeljima. Od njega je počinitelj tražio određeni novac. Radilo se o dječaku. To je taj trend u porastu gdje su dječaci više vrbovani kroz različite igrice da postanu žrtva predatoru kako bi ih se ucjenjivalo financijski s eksplicitnim fotografijama. Dijete je nakon razgovora, kontakta naše linije se obratilo roditeljima za pomoć što je bio nama i primarni cilj.

Kako pomoći žrtvama nasilja, vidjeli smo slučaj iz Dubrave - napadnuti dječak ima ozbiljnih problema nakon napada?

Te su traume zaista, ne samo od fizičkih, nego i od emocionalnih napada su zaista velike. Najvažnije je žrtvi pružiti adekvatnu pomoć. Prije svega zaustaviti, ne okrivljavati žrtvu, a onda pružiti svu potrebnu stručnu pomoć. I to ne samo žrtvi, nego cijeloj obitelji jer to pogađa cijelu obitelj.

Možda nas sada gleda mlad čovjek ili dijete koje je žrtva nasilja - što biste mu poručili, kako da potraži pomoć?

Zaista postoje razne linije za pomoć i prije svega, svako dijete se treba obratiti roditelju, skrbniku jer najgore je biti žrtva duže vremena. Ne postoji ništa strašnije nego da ste žrtva kontinuirano i svako dijete treba biti zaštićeno. U slučaju da se ne želite obraditi roditeljima, postoje linije za pomoć i putem interneta i telefonske linije putem kojih možete potražiti pomoć.

Treba li uvesti strože kazne za nasilnike?

Kada dođe do kazne mi smo već zakasnili kao društvo. Mislim da trebamo raditi više preventivne programe, rane intervencije s djecom i obiteljima. Naš centar radi s djecom s problemima u ponašanju. Ako dovoljno rano interveniramo obitelj, prepoznamo znakove rizika i krenemo raditi s djetetom i obitelji, mi smo jako puno toga napravili. Ključ je uvijek rana intervencija, prevencija, a onda tek podizanje kazni. Ono što je i bitno je dostupnost socijalnih usluga, dostupnost stručnjaka, ne samo u velikim gradovima nego i u ruralnim mjestima gdje takve usluge trebaju biti dostupne i onda ćemo vidjeti rezultate kroz neko vrijeme.