Otkrili ste nam nevjerojatne scene na cestama: 'Bacao je teniske loptice kroz prozor'

Na šibenskim prometnicama je 43-godišnja vozačica vozila kilometrima bez stražnje gume, a prtljažnik joj je bio otvoren. Iskre su frcale, ali vozila je kroz zavoje, pa čak prošla i kroz tunel. Uhitili su je – imala je 1,27 promila alkohola u krvi i bila je pozitivna na droge.

Hrvoje Klarić iz PU šibensko-kninske rekao je da je policija zatražila 30 dana bezuvjetnog zatvora i novčanu kaznu od 2240 eura, a vozačicu će uputiti i na izvanredni nadzorni liječnički pregled zbog počinjenih prekršaja. Sud je vozačici dodijelio pritvor od 15 dana.

"Policija će i protiv vlasnice automobila, 76-godišnjakinje, podnijeti prekršajni nalog jer je dala automobil osobi koja nema pravo voziti", dodao je Klarić.

Prometni vještak Željko Šarić za RTL Danas komentirao je da je vozačica prvo ugrozila sebe, a time i druge u prometu.

'Vrlo opasna vožnja'

"Radilo se o vrlo opasnoj vožnji. Vozilo bez pneumatika nema više nikakvu upravljivost niti stabilnost. Ako se tako nešto dogodi, treba se odmah isključiti iz prometa na prvom sigurnom mjestu i tako spasiti sebe i druge sudionike u prometu."

Pitali smo i vas – koja je najnevjerojatnija situacija koju ste vi doživjeli na hrvatskim cestama?

"Obilazio nas je automobil na autocesti, a suvozač je bacao teniske loptice kroz prozor", rekla je na Facebooku Jadra.

"Žena ispred mene vozila je sa sklopljenim retrovizorima, mijenjala trake a da se uopće nije okrenula, zanemarivala trubljenje drugih vozača... Sve je to trajalo do crvenog svjetla na semaforu", rekla je Vesna.

Edin je ispričao svoju nevjerojatnu scenu: "Kada je tele ispalo iz prikolice i stajalo tamo ozlijeđeno par sati."

Aide je imala više situacija na cesti. Napisala je: "Cesta iznad Bakra, Sv. Kuzam. Ljestve su bile na cesti, ja sam stala, sporo, sva četiri žmigavca – vrlo opasno. Auto koji je dolazio iza jedva je skužio što se događa. Eto, ja sam zaobišla, uhhh, zahvalna što sam živa jer me je mogao pokupiti kamion na brzoj cesti."

Podijelila je i drugu situaciju: "Cesta u Italiji, Bolzano. Pali su Toi Toi kemijski WC-i nasred autoputa. Mama je vozila, a kada smo vidjele da počinju padati, zakočila je. Auto koji je bio pored nas jedva je zakočio te je od šoka otišao u odmorište. Zaključak je da čovjek koji je vozio kemijske WC-e nije ih zavezao te je mahao rukama."

Nevjerojatno lijepa gesta

Jasmina je pod nevjerojatnu stvar opisala ljubaznost koju je doživjela na prometnici.

Prepričala je: "Ima ih puno, ali meni je pretprošlo ljeto, kad smo se vraćali s mora, u Vrbovcu bili neki radovi i morali smo na zaobilaznu cestu. Naravno, izgubili smo se. Internet nije radio, lokaciju nismo mogli očitati, valjda nije bilo signala. Kad ono – ispred nas vozi manji kamiončić što razvozi lijekove i skuži on da smo se mi izgubili, valjda po registraciji. Uglavnom, ne znam više kako smo skužili da nam pokušava pomoći – uključio je sva četiri žmigavca i na kružnom toku nam pokazao gdje trebamo izaći na cestu za Vrbovec. Ne znam ni tko je ni što je, ali to je baš bilo nevjerojatno u pozitivnom smislu. Tako bi svi trebali biti obzirni jedni prema drugima – male stvari ti uljepšaju dan."