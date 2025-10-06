Šef Janafa: 'Zbog ruskog popusta na naftu MOL na godinu zarađuje milijardu dolara'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UOČI PREGOVORA /

Pregovarači mađarskog MOL-a stižu u Hrvatsku. U srijedu počinju pregovori s Janafom oko transporta nafte. Naime, pod pritiskom su Amerikanaca da prestanu kupovati rusku naftu. Uslijedile su optužbe na račun Hrvatske, a šef Janafa otkriva nevjerojatan tajni dogovor Rusije i Mađarske.

"Imamo kapacitete za transport 5 puta više nafte nego prema sadašnjem ugovoru", poruka je Janafa MOL-u uoči početka pregovora u srijedu.