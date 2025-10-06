Sjajne vijesti za Hrvatsku: Šest medalja s dva svjetska prvenstva!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SVAKA ČAST /

Hrvatski paraolimpijci ponovno su zasjali na svjetskoj sceni! Na Svjetskom prvenstvu u paraatletici u New Delhiju i Svjetskom prvenstvu u paraplivanju u Singapuru, naši su sportaši osvojili ukupno šest medalja – dva zlata, dva srebra i dvije bronce.

Zlatne medalje stigle su zahvaljujući Ivanu Katanušiću, koji je slavio u bacanju diska i osvojio svoje četvrto odličje sa svjetskih prvenstava, te Deniju Černiju, koji je dominirao u bacanju kugle hicem od 12,7 metara – samo centimetar kraće od vlastitog rekorda.

Brončane medalje iz Indije donijeli su Velimir Šandor u bacanju diska i Luka Baković u bacanju kugle, dok su u Singapuru hrvatski paraplivači Dino Sinovčić (100 m leđno) i Emma Mečić (400 m slobodno) doplivali do srebra.

Šest medalja iz dva svjetska natjecanja novi su dokaz da hrvatski paraolimpijski sport raste iz godine u godinu i nastavlja donositi povijesne uspjehe.