Svjetski prvak doživio sudar i težak pad, morat će na operaciju

Španjolski motociklist 20-godišnji Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) slavio je u nedjelju u klasi MotoGP na VN Indonezije, i to mu je prva pobjeda u kraljevskoj klasi.

Njegov sunarodnjak Marc Marquez (Ducati), koji je prije tjedan dana u Japanu po sedmi puta postao svjetski prvak, sudario se subotnjim pobjednikom sprint utrke Talijanom Marcom Bezzecchijem (Aprillia). Marquez je pri padu ozlijedio ključnu kost desnog ramena.

“Osim prijeloma, sumnja se na oštećenje ligamenata”, rekao je Marquez u kratkoj izjavi za DAZN.

I preostala dva mjesta na postolju zauzeli su Španjolci. Pedro Acosta (KTM) je završio na drugom mjestu, a Alex Marquez (Ducati-Gresini) je bio treći na stazi Mandalika.

"Ne mogu vjerovati, jako sam sretan. Veliko hvala svim ljudima u momčadi Ducati Gresini. Ovo je velika stvar za mene koji sam novak u najjačoj klasi. No, nema vremena za opuštanje, moram nastaviti ovako", izjavio je Aldeguer. On je prvi novak koji je pobijedio u utrci MotoGP klase nakon 2021., kada je to ostvario Jorge Martin.

Aldegueru ovo nije prvo postolje ove sezone, bio je treći na VN Francuske i drugi na VN Austrije.

