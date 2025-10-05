NFL komentator i bivši quarterback izazvao incident i završio izboden u teškom stanju

Mark Sanchez, bivši NFL quarterback, a danas komentator, uhićen je nakon što je izboden ispred puba, navodno zbog koškanja na parkiralištu.

Bivši quarterback hitno je prevezen u bolnicu nakon nasilnog incidenta koji se dogodio u Indianapolisu. Navodno je zadobio teške ozljede, ali je i dalje u stabilnom stanju. Komentator NFL-a uhićen je u bolnici pod optužbom za nanošenje tjelesnih ozljeda, nezakonit ulazak u motorno vozilo i javno opijanje, izvještava TMZ.

On je optužen

Policija je u subotu oko 00:30 u centru Indianapolisa primila poziv za dvije ozlijeđene osobe. Najmanje jedan od njih, sada identificiran kao Sanchez, izboden je u sukobu. Zatim je hitno prevezen u lokalnu bolnicu na liječenje.

Foto: Kirby Lee, Image Of Sport/alamy/profimedia

Američki mediji prenose kako je čovjek koji je ozlijedio Sancheza djelovao u samoobrani i kako je bivša NFL zvijezda ta koja je agresor. Detektivi vjeruju da se radilo o izoliranom incidentu između dvojice muškaraca, a ne o slučajnom činu nasilja.

Mark Sanchez trebao je biti stručni analitičar za FOX Sports na utakmici Indianapolis Coltsa i Las Vegas Raidersa.

Sanchez je igrao 10 sezona u NFL-u, od kojih su četiri bile s Jetsima. Umirovio se u srpnju 2019. i postao analitičar i komentator radeći za ESPN i Fox Sports.

