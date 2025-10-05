Jon Armstrong pobjednik u teškim uvjetima, Miko Marczyk novi europski prvak

Irac Jon Armstrong odvozio je gotovo savršenu utrku i zasluženo slavio pobjedu na ERC Croatia Rallyju u svojoj Ford Fiesti Rally2.

Nakon što je pobijedio na četiri od šest subotnjih brzinskih ispita, Armstrong je u nedjelju zadržao mirnoću i preciznost unatoč teškim, kišnim uvjetima. Završio je s prednošću od 45.7 sekundi ispred iskusnog Norvežanina Madsa Oestberga (Citroën C3 Rally2), koji je u Hrvatskoj obilježio svoj 300. reli u karijeri.

Treće mjesto osvojio je Miko Marczyk (Škoda Fabia RS Rally2, Michelin), čime je potvrdio svoj najveći uspjeh u karijeri – osvajanje naslova europskog prvaka. Poljak je vozio pametno i kontrolirano, posebice nakon što je njegov glavni konkurent Andrea Mabellini (Škoda, Pirelli) odustao u subotu nakon izlijetanja na četvrtom brzincu.

To je prvi ERC naslov za Poljsku nakon Kajetana Kajetanowicza (2015.–2017.), a Marczyk se time pridružio legendama Krzysztofu Hołowczycu i Sobiesławu Zasadi kao četvrti Poljak u povijesti koji je osvojio najstarije međunarodno rally prvenstvo na svijetu. Svečana dodjela nagrada FIA Europskog rally prvenstva (ERC) održat će se večeras u Zagrebu, čime će hrvatska metropola postati središte europskog rally svijeta.

“Ova prestižna manifestacija zaokružit će uzbudljivu sezonu 2025., a činjenica da se dodjela održava upravo u Zagrebu dodatno potvrđuje sve veći značaj Croatia Rallyja i Hrvatske na međunarodnoj rally sceni”, istaknuo je predsjedsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rally-a Daniel Šaškin.

Marczyk je ove sezone pokazao izvanrednu konstantnost – pet puta završio je na postolju u osam utrka i nijednom nije bio gori od sedmog mjesta. Nakon odustajanja Mabellinija u Hrvatskoj, uspio se na nedjeljnim kišnim brzincima u Krapinsko-zagorskoj županiji probiti sa šestog na treće mjesto ukupnog poretka te osigurati naslov sa šest bodova više od Jona Armstronga.

ERC Croatia Rally 2025. završilo je 35 posada, među kojima i svih pet hrvatskih koje su nastupile. Eris Marotti osvojio je drugo mjesto u Masters kategoriji sa suvozačicom Aleksandrom Devunić u Škodi Fabiji R5. U ukupnom su poretku bili 28., odmah do Martina i Dore Ravenščak (Ford Fiesta Rally3). Slijedili su Luka Latinović i Matija Labaš (Renault Clio Rally4), Dario Merlić i Danijel Radovanić (Peugeot 208 Rally4) te Jan Pokos i Vili Ošlaj (Ford Fiesta Rally3).

