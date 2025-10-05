Ludo u Singapuru! Russell pobijedio, McLaren slavi, ali ne bez repova

Vozač Mercedesa Britanac George Russell pobijedio je na F1 Velikoj nagradi Singapura na stazi Marina Bay, dok je McLaren obranio naslov kod konstruktora.

Russell je ostvario petu pobjedu u karijeri i drugu ove sezone, nakon trijumfa u Kanadi, a do nje je došao dominantno, startao je s pole positiona i vodio je tijekom cijele utrke.

Drugo mjesto zauzeo je aktualni prvak Max Verstappen iz Red Bulla, koji je obranio svoju poziciju od Britanca Landa Norrisa iz McLarena, koji je zauzeo treće mjesto. Vozač McLarena Australac Oscar Piastri bio je četvrti, peto mjesto zauzeo je Talijan Kimi Antonelli iz Mercedesa, a šesto i sedmo mjesto zauzeli su vozači Ferrarija Charles Leclerc i Lewis Hamilton.

U pojedinačnom poretku, vodeći Piastri sada ima 22 boda prednosti ispred Norrisa, dok Verstappen, na trećem mjestu, zaostaje 63 boda.

McLaren je trećim i četvrtim mjestom u Singapuru matematički obranio naslov konstruktora, ispred Mercedesa i Ferrarija.Proslava konstruktorskog naslova u McLarenovoj garaži mogla bi biti narušena, s obzirom na to da je Piastri bijesan zbog načina na koji se Norris probio pored njega u prvom zavoju.

Dokraja je još šest utrka, a prvenstvo se nastavlja za dva tjedna, Velikom nagradom Sjedinjenih Država 19. listopada u Austinu u Teksasu.

