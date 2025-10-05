Lake pobjede Jadrana, Juga AO i Primorja EB

U subotu su odigrane tri utakmice drugog kola prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, a u splitskom derbiju Jadran je kao gost bio bolji od Mornara sa 18-12 (4-2, 6-3, 3-2, 5-5).

Vaterpolo pratite na portalu Net.hr

Najbolji igrač utakmice bio je Loren Fatović koji je za Jadran postigao pet pogodaka. Dobro su mu asistirali Dušan Matković i Marin Tomasović koji su dodali po tri gola. U redovima Mornara po tri pogotka su dali Duje Živković i Duje Buzdovačić.

S uvjerljivih 23-6 (6-3, 5-1, 6-2, 6-0) je Primorje EB slavilo kod POŠK-a 1937. Kao i cijeli domaći sastav tako je kod gostiju šest golova postigao Marko Radulović, dok je pet puta suparničku mrežu pogađao Tin Brubnjak.

Lako je do pobjede stigao i dubrovački Jug AO koji je pobijedio kod Zadra 1952 s 23-13 (4-1, 6-5, 6-4, 7-3). S pet golova je Maro Šušić bio prvi gostujući strijelac, dok su po četiri dodali Andro Bušlje i Ante Jerković. Kod Zadrana je pet golova dao David Babić.

U prvom susretu drugog kola zagrebačka Mladost je u gostima nadigrala KPK s 19-6, dok će idućeg tjedna igrati splitski OVK i šibenski Solaris.

Maksimalnih šest bodova nakon dvije utakmice imaju Primorje EB, Jug AO, zagrebačka Mladost i splitski Jadran.

PH vaterpolisti, 2. kolo:

POŠK 1937 - Primorje EB 6-23

Zadar 1952 - Jug AO 13-23

Mornar - Jadran Split 12-18

POGLEDAJTE VIDEO: Kedveš: 'Je li teže primiti udarac s ovim rukavicama? Pa tko dobro udara, udara jako i s malim'