Dječak (15) ubijen, poliven benzinom i spaljen: 'Nema više pravila, u Marseilleu vlada anarhija'

Marseille se suočava s najbrutalnijim valom nasilja u svojoj modernoj povijesti. Lokalni dužnosnici tvrde da grad živi u stanju psihoze, odnosno kolektivne panike koja se širi kvartovima pogođenima trgovinom drogom, pucnjavom i sve većom brutalnošću koja ruši i ono malo starih pravila narko-podzemlja, piše BBC.

U središtu tog nasilja sve su češće djeca koja postaju i ubojice i žrtve. Najnoviji slučaj koji je šokirao Francusku bio je pronalazak Adela (15). Njegovo tijelo uočila je skupina djece koja je rano ujutro išla u školu, baš kad su njegovi roditelji krenuli na policiju prijaviti njegov nestanak.

Na tlu je ležalo tijelo, izgledalo je kao da netko spava. Ubijen je metkom u glavu, a potom je poliven benzinom i spaljen. Netko je sve snimio. Takvi su prizori u Marseilleu postali sve učestaliji. Rat bandi se preselio iz mračnih skloništa na ulice, plaže i stubišta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Francusko Ministarstvo pravosuđa procjenjuje da se broj maloljetnika uključenih u trgovinu drogom utrostručio u posljednjih osam godina.

'U gradu vlada anarhija'

Jedan od članova bande, mladić u ranim dvadesetima koji se predstavio kao Besmrtni, u podzemlje je ušao sa 15 godina, a danas se, kaže, sve promijenilo. "Više nema pravila, nitko ništa ne poštuje ovih dana. Šefovi počinju iskorištavati djecu. Plaćaju im mizerno i na kraju ubijaju bez ikakvog razloga. U gradu vlada anarhija", rekao je Besmrtni.

Slična upozorenja stižu i od odvjetnika, policajaca i aktivista. U svakodnevni život uvukla se atmosfera straha, a odvjetnici koji su godinama zastupali obitelji žrtava povlače se iz takvih predmeta jer se boje odmazde.

Odvjetnica koja je tražila da ostane anonimna, objašnjava da je vladavina prava u gradskim četvrtima potisnuta pred sve moćnijim bandama te da više ne osjeća da može zaštititi ni sebe ni svoju obitelj. Djeca svakodnevno viđaju nasilje i navikavaju se na pomisao da je smrt dio života.

'Sve je propalo nakon pandemije'

Okidač za trenutnu psihozu u kojoj se nalaze stanovnici Marseillea bilo je ubojstvo Mehdi Kessacija (20). Šira javnost vjeruje da je Mehdi, koji nije bio povezan s drogom, ubijen kako bi se poslala poruka njegovom starijem bratu Ahmedu (22), borcu protiv bandi i političaru u usponu.

Ahmed, koji je pod policijskom zaštitom, priznaje da se bori s osjećajem krivnje jer smatra da je možda trebao odvesti obitelj iz Marseillea. Njegova obitelj već godinama živi s nasiljem. Stariji brat Brahim ubijen je 2020. godine, a Ahmed kaže da je nakon pandemije sve naglo propalo.

Stari kriminalni kodeksi potpuno su nestali, ubojice su sve mlađe, žrtve također. Nekoć se nije ubijalo usred dana, niti pred svima, niti su se tijela spaljivala. Danas to, kaže, više ne vrijedi. Policija odgovara intenzivnim operacijama koje naziva sigurnosnim bombardiranjima, brzim i agresivnim upadima u problematične zgrade i kvartove.

Iako je policija zatvorila više od 40 točaka za dilanje, one se ponovo pojave čim se maknu. Marseille je prema policijskim izvorima prepun manjih i nestabilnih skupina koje djeluju pod kišobranom veće organizacije, poznate kao DZ Mafia. Ove grupe vode svoje privatne ratove, često s automatskim puškama, a snimke pucnjave svakodnevno kruže društvenim mrežama.

Prisiljavaju mladiće na rad

Tužitelj Nicolas Bessone objašnjava da mnogi mladi dolaze iz drugih gradova misleći da će brzo zaraditi nakon oglasa koji kruže TikTokom i Snapchatom, ali umjesto toga upadaju u spiralu nasilja iz koje se teško izvlači.

Bande se sve češće oslanjaju na online regrutiranje, prodaju i dostavu. Mladići su prisiljeni raditi kako bi vratili izmišljene dugove, prijete im i brutalno zlostavljaju. Jedan mladić je nakon škole otet, silovan i prisiljen raditi za grupu uz prijetnju da će ubiti njegovu obitelj.

Lokalni političari krajnje desnice smatraju da je rješenje uvođenje izvanrednog stanja i strožih pravila o imigraciji. Jedan od njih, Franck Alissio, smatra da je problem u broju imigranata i tvrdi da su većina dilera i članova bandi stranci ili osobe s dvojnim državljanstvom.

Francuska takve podatke ne prikuplja pa se njegove tvrdnje teško mogu provjeriti, a kritičari ga optužuju da iskorištava strah i nesigurnost građana.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić izbo djevojku pa htio ubiti sebe: 'Fizičko nasilje nije nužno najbolji prediktor femicida'