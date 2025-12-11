Umrla je mlada pjevačica: Stradala u tragičnoj nesreći

Pjevačica Camryn Magness koja je svojedobno nastupala s megapopularnim 'boy bendom' One Directionom, poginula je u dobi od 26 godina nakon što ju je udario automobil dok je vozila električni romobil, prenosi Daily Mail. Tragično je stradala u Fort Myersu na Floridi, a njezina smrt potvrđena je ovog tjedna u objavi na službenim profilima na društvenim mrežama, uz video na kojem pliva u moru u ronilačkom odijelu.

Objava koja slama srca

U objavi stoji: „Naša su srca slomljena dok tugujemo za našom voljenom Camryn, blistavom silom čiji su glas, šarm i svijetli duh dotakli mnoge. Bilo na valovima ili na pozornici, životu je pristupala s neustrašivom energijom i neograničenom dobrotom... Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša draga djevojko. Duboko si voljena i zauvijek cijenjena. Camryn će zauvijek živjeti u našim srcima.”

Iza sebe je ostavila roditelje, Sarah i Garyja, braću i sestre Chelsea i Cablea te zaručnika, agenta za nekretnine Christiana Namea. U rujnu je podijelila fotografiju na kojoj ju Christian ljubi u obraz. Prema magazinu People, njezina obitelj izjavila je: „Zajedno su gradili snove o budućnosti ispunjenoj radošću, partnerstvom i mogućnostima — ne samo za sebe, nego, najvažnije, za svoje obožavane pse, Brooklyn i Zeppelina.”

Put do pozornice

Camryn je započela karijeru sa samo osam godina, objavljujući videe na YouTubeu. Kasnije je potpisala ugovor s diskografskom kućom i preselila se u Los Angeles. Njezin prvi singl Wait And See pojavio se u filmu Judy Moody iz 2011. godine.

Camryn je postala poznata kada se pridružila One Directionu na njihovoj turneji Up All Night 2011. godine, a potom im se ponovno pridružila na 63 rasprodana koncerta tijekom europske turneje Take Me Home 2013. Prije nekoliko godina za Teen Vogue opisala je prve dojmove s pozornica: "Kada sam krenula na turneju, bila sam nepoznata umjetnica. Divan je osjećaj kad ti netko priđe i kaže: ‘Hej, stvarno si bila odlična!’ Za mene je to bilo jako uzbudljivo kada mi se prvi put dogodilo.”

U razgovoru za CBS u to vrijeme opisala je nastupanje pred One Directionom kao „nevjerojatno”. Rekla je: „Na kraju je sve prošlo sjajno i stekla sam mnogo novih obožavatelja i prijatelja.”