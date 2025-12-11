Trener Girone otvoreno o Livakoviću: Otkrio što će biti s hrvatskim vratarom

Uoči ključne utakmice protiv Real Sociedada, u kojoj Girona traži pobjedu kako bi pobjegla iz opasne zone, eruptirala je dugo tinjajuća priča o Dominiku Livakoviću. Trener Míchel Sánchez otvoreno je objasnio zašto hrvatskog reprezentativnog vratara više nema ni među opcijama i pritom jasno poručio da odluka nije tehničke prirode, niti ima veze s formom.

Prema njegovim riječima, Livaković je treneru prije nekoliko tjedana priopćio kako ne želi igrati jer mu je prioritet nastup na Svjetskom prvenstvu. Time je, tvrdi Míchel, postalo nemoguće na njega računati u trenutačnoj situaciji momčadi.

Míchel je na konferenciji za medije iznio kronologiju odnosa s hrvatskim golmanom. Objasnio je da je prilikom njegova dolaska detaljno razgovarao o zahtjevima za "jedinicu" Girone, tehničkim, taktičkim i mentalnim, te o potrebnom procesu prilagodbe na jezik i stil igre.

Kako se Livaković priključio momčadi usred sezone, a Girona je u tom razdoblju upala u rezultatski pad, trener tvrdi da hrvatski vratar nije bio spreman odmah preuzeti ulogu prvog vratara.

Najveći problem, međutim, nastao je kada je Livaković treneru rekao da ne želi igrati ni u Kupu, jer ne želi riskirati ozljedu i želi napustiti klub u siječnju.

„Iskreno je rekao da želi otići i da mu treba minutaža zbog Svjetskog prvenstva, a ne zbog kluba. Ako igrač želi otići, ne može igrati za Gironu“, kazao je Míchel, dodajući da zbog toga praktički raspolaže jednim jedinim vratarom.

Dok se situacija s Livakovićem zaoštravala,navodi kako je iskusni Gazzaniga nosio teret čak je i u Kupu branio s visokom temperaturom i gripom.

„Tada nitko ništa nije rekao. Ostali smo tihi i radili svoj posao“, poručio je trener, osvrnuvši se i na kritike upućene Argentincu zbog ranijih pogrešaka.

Napomenuo je i da je drugi vratar, Krapyvtsov, ozlijeđen, što dodatno otežava situaciju.

Míchel je naglasio da je imao tri razgovora s hrvatskim vratarom u posljednjih nekoliko mjeseci i svaki put dobio isti odgovor, Livaković želi otići.

Klub se sada nada rješenju tijekom zimskog prijelaznog roka, bilo dolaskom novog vratara, bilo formalnim razrješenjem odnosa s hrvatskim reprezentativcem.

„Do zime imamo problem, i nema ništa loše u tome da to kažem. Nadam se da ćemo dobiti rješenje, jer ovako ne možemo dalje“, zaključio je vidno frustrirani trener Girone.

