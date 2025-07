Tucak nam otkrio najtežu odluku zbog koje nije imao miran san: 'S tim se nije za igrati'

Pred Ivicom Tuckom, najuspješnijim aktualnim hrvatskim sportskim izbornikom i njegovim momcima, još je jedno veliko natjecanje na kojem će pokušati ostvariti dobar rezultat i razveseliti naciju. Hrvatska u Singapuru brani zlato osvojeno u Dohi u veljači prošle godine, a turnir će se igrati od 11. do 24. srpnja. Hrvatski vaterpolisti su nakon Šibenika dobili kratki odmor, a završno okupljanje je u srijedu, 2. srpnja u Zagrebu kada je u večernjim satima predviđen i polazak u Hong Kong, svojevrsnu međupostaju prije dolaska u Singapur. S Ivicom Tuckom porazgovarali smo uoči puta...

"Očekivanja i planovi su uvijek isti, nema tu velikih, bombastičnih najava, nema niti razbacivanja nekim velikim riječima, obećanjima, a nema niti pesimizma. Idemo na SP s jednom ogromnom dozom optimizma, sa željom da postignemo što bolji rezultat. Radili smo kvalitetno, odradili sve što smo trebali. Puni smo optimizma, bez ikakvih najava, pa ćemo vidjeti, korak po korak", kazao je za portal Net.hr u uvodu razgovora Ivica Tucak.

Foto: Sasa Miljevic/pixsell

Tucak ne voli na svoje vaterpoliste stavljati pritisak, opterećenja u obliku najava velikih rezultata, nego govori kako prvo žele dokazati neke stvari samima sebi...

"Naravno, upravo tako. Takvim načinom će doći rezultat. To je najbitnije, da sam prema sebi budeš pošten, načisto, da budeš zadovoljan svojom izvedbom. To je ono što nas zanima, da budemo na maksimumu naših mogućnosti, da budemo pravi, da budemo motivirani, koncentrirani, puni želje, motiva, svega što nam treba, a onda ćemo razmišljati o suparnicima. Bitno da i budemo pravi, a ako budemo pravi, onda se imamo pravi nadati, očekivati dobar rezultat. Fokus će biti uglavnom na nama, ići iz utakmice u utakmicu, pripremati se za svaku narednu, ali mi moramo biti pravi".

Tucak nije skrivao kako su ovo najteži trenuci kod okupljanja reprezentacije. Kad mora nekom priopćit da otpada. Nije baš proteklih noći spavao...

"Dobro, nije to baš tako dramatično da sad baš ne spavam, ali uđu te odluke malo u san. To su teške odluke, nije lako prelomiti i nemaš miran san, ali da kažem da uopće ne spavam, to bi bila laž. Spavaš, ali teško je to, teške su to odluke. One mijenjaju životne i ljudske sudbine. Nije se lako igrati s tim odlukama. Uvijek nastojim biti prema tome pošten, nastojim imati čiste argumente za svaku odluku koju donesem i mislim da sam u tome uspio. I ovog puta je isto tako bilo, nije bilo lako. Da je bilo koji drugi momak koji je otpao, da je bio unutra, bilo bi potpuno zasluženo. Radilo se o detaljima, razgovarao sam sa svojim suradnicima. Donijeli smo zajedničku odluku, poslušao sam njihovo mišljenje. Mislim da smo napravili najbolje što smo mogli za hrvatski vaterpolo".

Bašić je na popisu kao 16. Najteže je Tucku bilo upravo zbog njega. Netko bi se drugi naljutio što nije u 15., ali ne i on.

"Istina, ali mi nemamo te probleme u reprezentaciji. To i je kvaliteta naše reprezentacije. Ja sam na to silno ponosan. Podsjetit ću vas da je isti slučaj bio, čak i teži možda, 2019. kad smo išli u Hangzhou, odnosno u Seoul na pripreme s Talijanima. Ivan Buljubašić, zlatni olimpijac iz Londona, prvak svijeta iz Budimpešte, prvak Europe iz Zagreba, otputovao je s nama i vratio se. Niti jednu riječ nije rekao. A mi smo čekali, sjećam se k'o danas - Marka Macana - koji je imao ozljedu prsta. To je jedna posebna kvaliteta naše reprezentacije, zajedništvo među njima. Ja sam na tu činjenicu itekako ponosan."

Imaju li takvo zajedništvo, koheziju, i druge reprezentacije ili je Hrvatska u tome najjača?

"Uf, ne bih se usudio to komentirati niti tako duboko ulaziti, jer nisam upoznat s takvim detaljima drugih reprezentacija. Međutim, da je to jedan od naših najjačih odlika, forte, nešto što nas krasi, nešto na čemu ja inzistiram, na čemu ću inzistirati do posljednjeg dana, to je to. To nema nikakve dileme. Ne postoji niti jedna individualna kvaliteta koja može nadomjestiti tu kolektivnu želju, jednu grupu ljudi s istim ciljem i koja je privržena ostvarenju tog cilja, prema tome niti jedna individualna kvaliteta, sigurno. Da stavite 7 najboljih igrača na svijetu, da stavite u istu momčad, u istu sedmorku, a da nemaju zajednički cilj, isti cilj, istu želju, neće ostvariti rezultat."

Je li izbornik na pripremama dobio ratnike za SP?

"Jesam, to je sigurno. To su momci koji nikad ne odustaju, a to su pokazali sad u Rimu na utakmici protiv Italije. Iako je bila prijateljska utakmica i nije bio važan konačni rezultat, mi smo u nekoliko navrata bili u izgubljenoj situaciji. Čak i onako baš blizu rezultatskog, neću reći debakla, pa su se vratili. Vratili su se prvi, drugi i treći put, pa na kraju pobijediti utakmicu. Prema tome, imamo ratnike. To što ova reprezentacija ima je nešto posebno, taj jedan motiv, glad za pobjedom. Jednu želju da sve završi na najbolji mogući način. Da nema izgubljene utakmice i to je nešto što njima daje, tim momcima, daje jednu dodatnu vrijednost, jednu dodatnu kvalitetu, a neki od njih su tek na početku svoje karijere."

Nema Jerka Marinića Kragića...

"Nema, ali koga nema, bez njega se može i mora. Nema tu uopće puno komentara. Znamo da ga nema od prvog dana, napravili smo mi reprezentaciju, pripremili za to. Ovih 16 je ono što imamo u ovom trenutku i ovi momci će dati sve od sebe".

Hoće li ova Hrvatska u vaterpolu na SP-u igrati drugačije nego prije?

"Igrat ćemo agresivno, borbeno, puni želje i motiva. O sitnicama i detaljima, naravno, neću govoriti. Karte nećemo otkrivati putem medija, ali želja, agresivnost, motiv je ono što ćemo uvijek imati".

Najveći favoriti za SP-u za Tucka su?

"Španjolska, Srbija, Mađarska, tu je i Italija, ne bih ju otpisao. To je krug reprezentacija koje za nijansu imaju veće izglede od ostalih, po meni, ali u jednoj utakmici se sve može promijeniti. Pogotovo u nokaut fazi. I jedna Grčka i Crna Gora i SAD i Australija, sve su to reprezentacije sposobne dobiti bilo koga na svijetu."

Što sad slijedi na završnim pripremama u Aziji?

"Cilj je prije svega čim prije se priviknuti na vremensku razliku, napraviti aklimatizaciju s obzirom na velike vrućine i vlagu koja nas očekuje tamo. To je broj jedan. Pod broj dva, na pripremama imamo jednog suparnika po mjeri. To je SAD. Protiv njih ćemo raditi te neke finalne detalje. Ponavljati, zaustavljati, brusiti igru s igračem više, manje i zbog toga namjerno i nismo tražili nekakve turnire nego baš takav vid sparing utakmica. I naravno, odmoriti igrače. Napravili smo sve što smo trebali, igrači moraju što spremniji, odmorniji, dočekati turnir. U to ne sumnjam. Slijedi ta završna faza, puno više igre i taktike, puno više gledanja videa, manje plivanja, manje rada u teretani. To treba smanjiti na minimum. Mislim da je to igračima najljepši dio, taj vaterpolski dio koji dolazi".

Singapur, kao i Azija u kompletu, nudi neke druge nevaterpolske izazove. Jesu li Tucak i reprezentacija spremni na njih?

"Ono što ću sigurno napomenuti igračima da ne jedu sirovu hranu, jer ju oni termički drugačije obrađuju. Pripazit ćemo. To su svjetski gradovi - Singapur i Hong Kong. Pripazit ćemo malo na to. Smješteni smo u odličnom hotelu. Imat ćemo uvjete na vrhunskoj razini. Što manje lutanja po vrućinama, po vlagama. Što više boravka u klimatiziranim prostorima. Odmor, koncentracija i fokus", zaključio je Ivica Tucak.

Za spomenuti kako Hrvatska SP otvara 12. srpnja protiv Kine (14.45 sati), u drugom kolu dva dana kasnije igra protiv Crne Gore (10 sati). Grupnu fazu završava 16. srpnja protiv Grčke (10 sati).

Isto tako, na SP-u u Singapuru će se prvi put primijeniti nova pravila. Tako se dužina vaterpolskog igrališta smanjuje s 30 na 25 metara, a skraćeno je i vrijeme napada. Igrat će se agresivnije. Tucak je napravio preinake u igri, podigao razinu agresivnosti u obrani. Utakmice će ipak biti s puno više golova nego do sada. Tako su i pripreme koncipirane i igrači se sve više privikavaju na to. Tucak i njegov stručni stožer misle na sve.

Hrvatska za SP u Singapuru:

Vratari: Marko Bijač, Toni Popadić

Centri: Josip Vrlić, Luka Lončar

Lijeva strana: Luka Bukić, Loren Fatović, Franko Lazić, Tin Brubnjak

Desna strana: Konstantin Harkov, Marko Žuvela, Ante Vukičević, Zvonimir Butić

Bekovi: Rino Burić, Matias Biljaka, Filip Kržić

