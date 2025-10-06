trener u-21 /

Olić pred Ukrajinu: 'Imamo dovoljno vremena, vjerujem u pobjedu!'

Izbornik mlade hrvatske reprezentacije Ivica Olić optimistično dočekuje nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21. Hrvatska u subotu, 14. listopada, u Velikoj Gorici (18 sati) dočekuje Ukrajinu, vodeću momčad skupine H.

 

„Najvažnije je da su svi zdravi i na raspolaganju. Imamo dovoljno vremena za pripremu, što nije često slučaj u reprezentativnim ciklusima. Nadam se da ćemo spremni dočekati utakmicu,“ poručio je Olić, podsjetivši da je njegov sastav u prošlom kolu remizirao 1:1 u Turskoj.

Ukrajinu opisuje kao snažnog protivnika s puno mladih igrača, ali bez straha:

„Radi se o vrlo kvalitetnoj reprezentaciji, ali i mi imamo odlične pojedince. Grupa je izjednačena i vjerujem u našu momčad. Respekt – da, strah – ne.“

Nakon Ukrajine, mlade Vatrene čeka još jedan ogled do kraja godine, gostovanje u Mađarskoj 18. studenoga, dok će preostale utakmice odigrati u 2025.

6.10.2025.
20:27
Sportski.net
Ivica OlićHrvatska Nogometna Reprezentacija U21HnsEuropsko Prvenstvo
