Olić pred Ukrajinu: 'Imamo dovoljno vremena, vjerujem u pobjedu!'

Izbornik mlade hrvatske reprezentacije Ivica Olić optimistično dočekuje nastavak kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-21. Hrvatska u subotu, 14. listopada, u Velikoj Gorici (18 sati) dočekuje Ukrajinu, vodeću momčad skupine H.

„Najvažnije je da su svi zdravi i na raspolaganju. Imamo dovoljno vremena za pripremu, što nije često slučaj u reprezentativnim ciklusima. Nadam se da ćemo spremni dočekati utakmicu,“ poručio je Olić, podsjetivši da je njegov sastav u prošlom kolu remizirao 1:1 u Turskoj.

Ukrajinu opisuje kao snažnog protivnika s puno mladih igrača, ali bez straha:

„Radi se o vrlo kvalitetnoj reprezentaciji, ali i mi imamo odlične pojedince. Grupa je izjednačena i vjerujem u našu momčad. Respekt – da, strah – ne.“

Nakon Ukrajine, mlade Vatrene čeka još jedan ogled do kraja godine, gostovanje u Mađarskoj 18. studenoga, dok će preostale utakmice odigrati u 2025.