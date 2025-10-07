Jakovina: 'Izrael nikad u povijesti nije bio tako osamljen'

IMA LI ŠANSE ZA MIR? /

Dvije godine kasnije jedno je sigurno - 7. listopada 2023. otvorila su se vrata pakla. Izraelska odmazda za Hamasov pokolj 1200 Izraelaca traje i danas, pojas Gaze je do temelja razoren. Više od 66 tisuća Palestinaca je ubijeno, među njima i 20 tisuća djece, svakih sat vremena pogine jedno dijete. Prilika da se uništenje zaustavi, a oteti izraelski taoci vrate kućama postoji - u Egiptu traju pregovori dvije strane.

A iako kraj rata želi većina Palestinaca i Izraelaca, pitanje je žele li to Hamas i vlast Benjamina Netanjahua, ili bi i za jedne i za druge mir značio političku smrt. Pitanje je i koliko su mirovni prijedlozi Donalda Trumpa ozbiljni, a koliko samo pokušaj američkog predsjednika da dobije Nobelovu nagradu za mir.

Ernest Herzog, izvršni direktor Svjetskog židovskog kongresa, kaže da treba stremiti ka tome da postoje dvije države, jedna pored druge, ali da za to treba imati sugovornika: 'Ja nažalost danas ne vidim da na palestinskoj strani postoji sugovornik, ne samo u vodstvu, bilo da se radi o Hamasu ili Mahmoudu Abbasu, koji de facto nema više nikakvu podršku, čak ni na Zapadnoj obali. ' Brojni veliki prosvjedi proteklih dana nakon uhićenja aktivista flotile na putu prema Gazi, priznanje države Palestine od strane izraelskih saveznika. U isto vrijeme prisutan je rast antisemitizma i napada - posljednji smrtonosni u Manchesteru. Britanska organizacija CST je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježila 1521 antisemitski čin.

Herzog nastavlja da Izrael gubi simpatije u svijetu u PR bitku, dok povjesničar Tvrtko Jakovina kaže da Izrael nikad u svojoj povijesti bio toliko osamljen.

