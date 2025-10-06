Tko to može pročitati? /

Provjerili smo pišu li švrakopisom i naši doktori: Teško bi netko ove hijeroglife dešifrirao

6.10.2025.
23:34
Rikardo Stojkovski
Rtl Direkt
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kad je prošli tjedan indijski sud naredio liječnicima da poprave rukopisi i ljepše pišu, jer to može napraviti razliku između života i smrti, u tom su se upozorenju sigurno prepoznali i brojni hrvatski liječnici. 

Kako i ne bi, jer ove su škrabotine njihovo djelo, koje btw ne mogu pročitati ni magistre farmacije. A naš Rikardo Stojkovski imao je danas težak zadatak: dešifrirati zašto doktori tako ružno pišu.

Rtl DirektRtl DirektRukopis
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Tko to može pročitati? /
Provjerili smo pišu li švrakopisom i naši doktori: Teško bi netko ove hijeroglife dešifrirao