Provjerili smo pišu li švrakopisom i naši doktori: Teško bi netko ove hijeroglife dešifrirao

Kad je prošli tjedan indijski sud naredio liječnicima da poprave rukopisi i ljepše pišu, jer to može napraviti razliku između života i smrti, u tom su se upozorenju sigurno prepoznali i brojni hrvatski liječnici.

Kako i ne bi, jer ove su škrabotine njihovo djelo, koje btw ne mogu pročitati ni magistre farmacije. A naš Rikardo Stojkovski imao je danas težak zadatak: dešifrirati zašto doktori tako ružno pišu.