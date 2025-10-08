Od njih strahuje svijet: Moguće da imaju čak 15.000 novih 'spavača', ali brine nova taktika

Dvije godine nakon što je Izrael započeo svoju vojnu kampanju protiv militantne grupe Hamas, čije je sjedište u Gazi, promatrači kažu da je Hamas oslabljen, ali ne i isključen. I to usprkos znatno superiornijoj oružanoj moći izraelske vojske te inzistiranju izraelskih čelnika na "potpunoj pobjedi".

"Hamas je doživio mnogo vojnih neuspjeha, ali još uvijek ima sposobnost pregrupiranja, a također zadržava zapovjedništvo i kontrolu", rekla je za DW Marina Miron, istraživačica na Odjelu za ratne studije na King's Collegeu u Londonu.

Prije nego što su započele trenutačne borbe na palestinskom teritoriju – kojima je prethodio napad Hamasa u Izraelu 7. listopada 2023. u kojem je poginulo gotovo 1200 ljudi – procjenjuje se da je militantna grupa imala između 25.000 i 30.000 boraca, piše Deutsche Welle.

Podaci o broju ubijenih boraca Hamasa

U protekle dvije godine, razni izraelski sigurnosni izvori tvrde da su ubili između 17.000 i 23.000 pripadnika te organizacije. Izraelska vojska nije ponudila nikakve čvrste dokaze o broju ubijenih boraca Hamasa, a mnogi promatrači sugeriraju da bi taj broj mogao biti znatno niži.

Godinu dana nakon početka sukoba, "detaljniji izvještaji Izraelskih obrambenih snaga (IDF) o ubojstvima militanata, koji sadrže detalje o vremenskim okvirima, lokacijama ili operacijama, navode otprilike 8.500 smrtnih slučajeva", izvijestio je u listopadu 2024. američki "monitor" sukoba, Armed Conflict Location and Event Data (ACLED). "Ovaj broj također uključuje militante iz drugih oružanih grupa i moguće druge članove Hamasa, koji se ne bore."

Klasificirana izraelska baza podataka koju su citirali britanski i izraelski mediji je, čini se, te navode potvrdila. Ona pokazuje da je od svibnja 2025. samo 8.900 imenovanih boraca Hamasa ili njegovog saveznika, Islamskog džihada, mrtvo ili "vjerojatno mrtvo". To znači da su više od 80 % od preko 65.000 ubijenih ljudi u Pojasu Gaze bili civili, zaključile su te publikacije.

Foto: Profimedia

Tisuće regruta

ACLED je sugerirao da je Hamas možda regrutirao više boraca u protekle dvije godine. Ranije ove godine, američki obavještajni dužnosnici rekli su novinskoj agenciji Reuters da vjeruju da je Hamas mogao regrutirati 10.000 do 15.000 novih boraca.

"Postoje naznake, uključujući i one na društvenim mrežama, da se sve veći broj mladih Palestinaca bez prethodne obuke pridružuje (Hamasovom vojnom krilu) brigadama Al Qassam i provodi gerilske akcije", napisala je u kolovozu u časopisu Foreign Affairs Leila Seurat, istraživačica u Arapskom centru za istraživanje i političke studije u Parizu.

Promatrači kažu da je u interesu obiju strane preuveličavati snagu Hamasa. Za Hamas je to način projiciranja moći tijekom pregovora o prekidu vatre. Za Izrael, prikazivanje Hamasa kao ozbiljnog protivnika moglo bi biti "izgovor za uništenje enklave i protjerivanje njezinih stanovnika", rekao je prošlog mjeseca za New York Times Mohammed al-Astal, analitičar sa sjedištem u južnoj Gazi. Iako se o broju boraca Hamasa može raspravljati, jedno je jasno: većinu više rangiranog vodstva ove organizacije ubio je Izrael, a od članova vojnog vijeća koje je postojalo prije 7. listopada preostao je samo jedan viši zapovjednik.

Gerilska taktika

U protekle dvije godine Hamas je promijenio svoju taktiku. Djeluje više kao decentralizirana skupina i sve se više oslanja na gerilsko ratovanje, taktiku "udari i bježi" te zasjede s eksplozivom, navodi ACLED, umjesto da se izravno bori s izraelskim vojnicima.

Broj prekograničnih raketnih napada Hamasa na Izrael značajno je opao i, prema navodima izraelskih dužnosnika, velik dio arsenala te organizacije - posebno teže oružje poput raketa – je uništen.

No, Hamas je ipak uspio lansirati dvije rakete u rujnu 2025. i organizirati složenije napade na izraelske vojnike, poput onog u kolovozu 2025. u Khan Younisu u kojem su borci koristili teško naoružanje i pokušali oteti izraelske vojnike.

Foto: Middle East Images/abaca/abaca Press/profimedia

U područjima za koja izraelska vojska tvrdi da ih je "očistila", male Hamasove grupe često su se ponovno pojavljivale, kažu promatrači. Vjerojatno je da dio tunelske mreže koji je sagradila ova grupa, a koja omogućuje iznenadne napade i skrivanje izraelskih talaca, još uvijek postoji.

Izvan Gaze, postoje i dokazi da je Hamas povećao aktivnosti na okupiranoj Zapadnoj obali nakon gotovo 15 godina relativnog mira u tom području - iako su druge militantne palestinske skupine tamo i dalje u prvim redovima kada se radi o prakticiranju nasilja.

Što je s civilnom upravom Gaze?

Jedno od pitanja o kojem se najviše raspravlja je koliko Hamas zapravo još uvijek ima kontrole nad Gazom? Hamas ima vojno krilo koje se bori protiv izraelske vojske. Ali ta skupina, koja je kontrolirala Gazu od 2007., prethodno je bila odgovorna i za civilnu vlast u Gazi - od bolnica i policijskih snaga pa sve do službe za odvoz smeća.

Neki promatrači kažu da se civilna grana organizacije prilagodila novim okolnostima. To uključuje nove policijske snage u civilu i neslužbeni sustav isplata u gotovini za državne službenike.

No i to se možda mijenja. Državni službenici se očito plaćalo gotovinom koju je Hamas "gomilao" za hitne slučajeve, ali i taj novac se možda počinje "topiti". Izraelska vojska također je sve više ciljala "pojedince i objekte povezane s Hamasovom upravom, lokalnom samoupravom i policijskim snagama" kako bi pokušala oslabiti njegovu civilnu kontrolu nad Gazom, navodi ACLED.

Foto: Profimedia

Krajem rujna, dužnosnik jedne humanitarne agencije rekao je britanskom listu The Guardian da nisu čuli ništa od Hamasa od ožujka te da se umjesto toga bave drugim skupinama na terenu.

"Palestinci izvještavaju da su, otkako je rat nastavljen, dužnosnici Hamasa sve više odsutni s javnih dužnosti, uključujući policijski rad, dijelom zbog kaosa uslijed vatre, ali i iz straha od izraelskog eksplicitnog targetiranja struktura vlasti", rekli su ranije ove godine analitičari think-tanka International Crisis Group.

Hamas 'dao prioritet opstanku'

Bivši časnik sigurnosnih snaga Gaze nedavno je za BBC rekao da je Hamas izgubio kontrolu nad gotovo cijelom Gazom. Sigurnosnu prazninu popunjavaju kriminalne bande i klanovi, rekao je on za BBC dodajući da se društvo u Gazi potpuno urušilo.

Hamas se također suočava s povećanim unutarnjim rivalstvom drugih aktera, a nedavni izvještaji sugeriraju da je Izrael namjerno povećao podršku antihamasovskim grupama u Gazi.

Jedna istaknuta organizacija naziva se "Narodne snage", čiji su članovi povezani s krijumčarenjem droge i pljačkom humanitarne pomoći. Njezin vođa očito je pokušao koordinirati druge naoružane grupe kako bi djelovale protiv Hamasa.

'Ne možemo uništiti ideologiju'

Mnogi promatrači slažu se da neće biti moguće u potpunosti se riješiti Hamasa i da bi slabljenje ove organizacije moglo biti najbliže "potpunoj pobjedi" koju Izrael može postići.

"Hamas je... dao prioritet preživljavanju nad izravnim sukobom", izvijestio je ACLED u rujnu. "To je u skladu sa stavom organizacije da je sam opstanak jedan oblik pobjede", navodi ACLED.

"Hamas je ideologija", nedavno je za DW rekao Hans-Jakob Schindler, stručnjak Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma. "Ne možete uništiti ideologiju. Možete (samo) degradirati njezine vojne i terorističke sposobnosti."

POGLEDAJTE VIDEO: Hassan Haidar Diab otkrio kakve su šanse da Hamas pristane na Trumpov plan