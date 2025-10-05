RAT NA IZMAKU? /

Trump zaprijetio Hamasu: 'Predajte vlast i kontrolu nad Gazom ili slijedi potpuno uništenje'

Foto: Profimedia

U intervjuu emitiranom u nedjelju Trump je kazao i kako očekuje da uskoro sazna je li Hamas doista predan miru.

5.10.2025.
17:31
Hina
Profimedia
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se Hamas suočiti s "potpunim uništenjem" odbije li ta palestinska militantna skupina predati vlast i kontrolu nad Gazom dok on nastoji provesti svoj plan čiji je cilj okončati sukob u Gazi.

Na novinarsko pitanje o tomu je li izraelski premijer Benjamin Netanyahu za prekid bombardiranja Gaze i podržava li širu viziju Sjedinjenih Država, Trump je u subotu za CNN u njegovo ime odgovorio potvrdno.

U intervjuu emitiranom u nedjelju Trump je kazao i kako očekuje da uskoro sazna je li Hamas doista predan miru.

Gotovo dvije godine nakon napada Hamasa na južni Izrael 7. listopada, u nedjelju se u Kairu očekuju izraelski i Hamasovi pregovarači na neizravnim razgovorima o planu Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi i osiguravanje oslobađanja svih živih talaca i predaje posmrtnih ostataka ubijenih talaca.

Hamas je objavio u petak da je spreman osloboditi sve izraelske taoce, što je predviđeno planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za palestinsku enklavu, ali je poručio da će tražiti pregovore o detaljima oslobađanja, kao i ostalim točkama poput predaje upravljanja Pojasom Gaze i razoružanja te militantne skupine.

 

