Najmračniji dan: Ubijali, spaljivali i otimali nevine ljude i djecu, a onda i objavili snimke
U jednom od najvećih terorističkih napada u svijetu, 7. listopada 2023. godine, palestinski džihadisti Hamasa pobili su 1200 ljudi i oteli njih oko 250 u Gazu
Veleposlanstvo Izraela u Hrvatskoj je na društvenim mrežama objavilo je podsjetnik na drugu obljetnicu Hamasova masakra u Izraelu. Tom prigodom objavili su i snimke napada.
"Prije dvije godine, Izrael se suočio s najmračnijim danom u svojoj povijesti. 7. listopada, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i otimali nevine muškarce, žene i djecu.
Dvije godine kasnije, sjećamo se 7. listopada - sjećamo se žrtava, molimo se za povratak talaca koji su još uvijek zatočeni u Gazi i ujedinjeni smo protiv terora. Hamas mora biti demontiran kako bi se okončao ovaj rat.
Ostajemo predani svojim vrijednostima, sada više nego ikad. Svjetlo će nadvladati tamu", stoji u objavi.
Najsmrtonosniji napad u Izraelu
Podsjetimo, rat u Gazi pokrenut je kada su palestinski Hamasovi militanti napali južni Izrael 7. listopada 2023. U jednom od najvećih terorističkih napada u svijetu pobili su 1200 ljudi i oteli njih oko 250 u Gazu.
Hamasov napad na izraelske zajednice u blizini Gaze te neumoljiv izraelski vojni odgovor destabilizirali su Bliski istok i zaprepastili ljude diljem svijeta razmjerom ubijanja i razaranja.
Prema palestinskim zdravstvenim vlastima, kojim upravlja Hamas, u izraelskoj ofenzivi na Gazu je poginulo 42.000 ljudi, a raseljena većina od 2,3 milijuna ljudi.
Za Izrael, iznenadni napad palestinske islamističke skupine bio je jedan od najvećih sigurnosnih propusta i poljuljao osjećaj sigurnosti njegovih građana i povjerenje u državno vodstvo.
Bio je to najsmrtonosniji napad u Izraelu od stvaranja zemlje. Većina od 1.200 ubijenih su bili civili, žene, djeca i stariji ljudi ubijeni u svojim domovima, na cestama i ulicama te na glazbenom festivalu na otvorenom, ali i vojnici u bazama uz granicu enklave.
