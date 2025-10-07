Najmračniji dan: Ubijali, spaljivali i otimali nevine ljude i djecu, a onda i objavili snimke

Veleposlanstvo Izraela u Hrvatskoj je na društvenim mrežama objavilo je podsjetnik na drugu obljetnicu Hamasova masakra u Izraelu. Tom prigodom objavili su i snimke napada.

"Prije dvije godine, Izrael se suočio s najmračnijim danom u svojoj povijesti. 7. listopada, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i otimali nevine muškarce, žene i djecu.

Dvije godine kasnije, sjećamo se 7. listopada - sjećamo se žrtava, molimo se za povratak talaca koji su još uvijek zatočeni u Gazi i ujedinjeni smo protiv terora. Hamas mora biti demontiran kako bi se okončao ovaj rat.

Ostajemo predani svojim vrijednostima, sada više nego ikad. Svjetlo će nadvladati tamu", stoji u objavi.

Najsmrtonosniji napad u Izraelu

Podsjetimo, rat u Gazi pokrenut je kada su palestinski Hamasovi militanti napali južni Izrael 7. listopada 2023. U jednom od najvećih terorističkih napada u svijetu pobili su 1200 ljudi i oteli njih oko 250 u Gazu.

Hamasov napad na izraelske zajednice u blizini Gaze te neumoljiv izraelski vojni odgovor destabilizirali su Bliski istok i zaprepastili ljude diljem svijeta razmjerom ubijanja i razaranja.

Prema palestinskim zdravstvenim vlastima, kojim upravlja Hamas, u izraelskoj ofenzivi na Gazu je poginulo 42.000 ljudi, a raseljena većina od 2,3 milijuna ljudi.

Za Izrael, iznenadni napad palestinske islamističke skupine bio je jedan od najvećih sigurnosnih propusta i poljuljao osjećaj sigurnosti njegovih građana i povjerenje u državno vodstvo.

Bio je to najsmrtonosniji napad u Izraelu od stvaranja zemlje. Većina od 1.200 ubijenih su bili civili, žene, djeca i stariji ljudi ubijeni u svojim domovima, na cestama i ulicama te na glazbenom festivalu na otvorenom, ali i vojnici u bazama uz granicu enklave.

