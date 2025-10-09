Objavljene upute za hrvatske navijače u Pragu: Policija će ih pratiti do stadiona!

Češki nogometni savez objavio je preporuke za hrvatske navijače uoči kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. godine između Češke i Hrvatske koja se igra na Fortuna Areni u Pragu 9. listopada od 20:45 sati.

Hrvatskim navijačima preporučuje se okupljanje u centru grada i na trgu Staromestske namest, a od 17:30 sati odlazak prema metro stanici Malostranska, odakle će biti organizirana dva posebna vlaka samo za naše navijače (otprilike po 800 navijača u svakom vlaku) do metro stanice Želivskeho.

Od metro stanice Želivskeho hrvatski će navijači pješice nastaviti put prema Fortuna Areni koji traje otprilike pola sata (udaljenost 2 kilometra), a tijekom kojega će im češka policija omogućiti sigurno kretanje.

Ulazi na stadion bit će otvoreni dva sata prije početka utakmice, dakle od 18:45 sati.

