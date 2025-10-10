Kišnicom će zalijevati stadion, niknut će i trg: Evo kako teku radovi na Kranjčevićevom stadionu

Užurbano se radi na izgradnji stadiona u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici. Gradonačelnik Tomašević tvrdi - rokovi se neće probiti i prve utakmice na novom stadionu igrat će se krajem iduće godine. A to je ključan trenutak i za klub Dinamo. Tada kreće rušenje stadiona na Maksimiru.

Bageri i stotine radnika na terenu na zagrebačkoj Trešnjevki. Nakon više od 55 godina čekanja, užurbano se gradi novi stadion u Kranjčevićevoj. Da će se ovdje prvi sudački zvižduci i navijanje 11 i pol tisuća gledatelja čuti do kraja iduće godine, uvjerava gradonačelnik Tomašević.

"Fasada stadiona će biti od aluminijskih profila koji zahtijevaju minimalno održavanje, imat ćemo vertikalne vrtove, niz ekoloških rješenja, ovo je spremnik za kišnicu koja će se skupljati i koristi za zalijevanje nogometnog terena, imat ćemo solarnu elektranu, to će doprinositi energetskoj održivosti objekta", objašnjava Tomašević.

Posao vrijedan 38 milijuna eura bez PDV-a, koje je dobila austrijska građevinska tvrtka - svakodnevno pomno prate i građani. "Ja stvarno sam zainteresiran za taj stadion kao nadzorni organ, ali dolazim svakih tjedan-dva pogledati kako teku radovi, veselim se stadionu, nadam se da će biti i kvalitetno napravljen, šteta što nije malo veći, ali što je tu je", kaže Damir iz Zagreba.

Željko iz Zagreba dodaje da prolazi svaki dan kroz Kranjčevićevu jer stanuje blizu te da je zadovoljan posebice jer je strana tvrtka uzela radove u svoje ruke.

Zima neće spriječiti izgradnju

Iako dolazi zima, izvođači radova ističu da vremenski uvjeti neće spriječiti izgradnju. "Mi ćemo pojačavati intenzitet radova konstantno usporedno s gradnjom tribina radimo glavnu, zapadnu tribinu koja se izvodi na licu mjesta", napominje Igor Sedlar, inženjer gradilišta.

Na gradilištu na dan radi 80 do 100 radnika, a pet mjeseci nakon rušenja stadiona na sjevernoj je strani postavljen i prvi nosivi stup za tribinu. Na novom stadionu u Kranjčevićevoj igrat će se utakmice Lige prvaka, Europske i Konferencijske lige, a zagrebačka Trešnjevka dobit će novo ruho.

"Ovaj kvart dobit će i trg koji do sad nije imao, stadion je bio do ulice, od 6 tisuća 300 kvadrata i isto tako parking od 400 mjesta", dodaje Tomašević. Nakon izgradnje, Dinamo i Lokomotiva preselit će se u Kranjčevićevu. Tek tada bi trebalo krenuti rušenje stadiona u Maksimiru.

"Preživjet će to, preživjela je Barcelona, Real na selidbu, preživjet će i Dinamo čak mislim da će biti prisnija atmosfera na Kranjčevićevoj. Već i sad se traži karta više počela je pomama jer su navijači shvatili da si ne mogu uzeti taj luksuz da ne uzmu godišnju pretplatu", ističe Marin Galić, stručnjak za sport.

A za mjesec dana završava natječaj za izvođače koji će rušiti maksimirski stadion. Novi bi trebao biti gotov za 4 godine. "To je već trebalo biti napravljeno prije dvadeset godina, a ne sada", rekao je Igor Vraneš iz Zagreba dok Krešimir iz Zagreba dodaje kako je "Sramota od zemlje koliko smo malo uložili u sport, a koliko nam je sport dao".

Hoće li rušenje Dinamova stadiona zaista i krenuti 2029.-e, ovisi o uspjehu gradnje - ovog u Kranjčevićevoj.