Svjetsko /

Njemkinje prošle u polufinale. Protivnice će im biti nama dobro poznate znanke

Foto: Peter Hartenfelser/imago Sportfotodienst/profimedia

Večeras još igraju Norveška i Crna Gora

9.12.2025.
19:26
Hina
Peter Hartenfelser/imago Sportfotodienst/profimedia
Njemačka ženska rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u utorak pobjedom nad Brazilom 30-23 kod kuće u Dortmundu, a trijumfom su osigurale njihov prvi nastup u polufinalu bilo kojeg natjecanja od 2008. godine.

Nijemice, koje će se u petak u Rotterdamu u polufinalu suočiti s Francuskom ili Danskom,a morate se vratiti u 2007. godinu kako biste pronašli njihov posljednji nastup u polufinalu Svjetskog prvenstva. Gotovo 20 godina kasnije, nastavile su niz pobjeda, rano povevši (8-3, 12. minuta), posebno zahvaljujući golovima igračica iz zadnjeg reda Viole Leuchter (4 gola) i Emily Vogel (5), te obranama Katarine Filter (14).

Brazilska momčad, predvođena Brunom De Paulom (6 golova), konstantno je jurila zaostatak, smanjivši razliku na tri gola manje od 10 minuta prije kraja (25-22, 52. minuta), posebno zahvaljujući uvođenju rezervne vratarke Renate Arrude (10 obrana). No, Nijemicame su u završnici postigle pet golova i s navijačima proslavile povratak na vrh prije odlaska u Nizozemsku.

Večeras još igraju Norveška i Crna Gora. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska se mučila pa slomila Paragvaj: 'Pronaći ćemo motiv za posljednju utakmicu'

Svjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
Svjetsko /
