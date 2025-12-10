Hrvatska će Leoparde platiti više nego Rafale: Evo što donosi najveća kupovina u povijesti

Sastankom s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom završila je europska turneja premijera Andreja Plenkovića. Završio je i vojni šoping u dvije najmoćnije zemlje Europe - u Parizu smo formalizirali kupnju moderne francuske haubice, u Njemačkoj najmoćniji tenk na svijetu.

Glavni cilj berlinskog posjeta premijera Plenkovića bio je jačanje obrambene, ali i gospodarske suradnje. Kruna posjeta bila je potpisivanje vrijednih ugovora o nabavi 44 moćna tenka Leopard, uključujući simulatore i opremu.

"Smatramo da je to glavni dio mozaika prebacivanja sa istočne na zapadnu tehnologiju i da nam je partnerstvo s njemačkom i nekih naših kompanijama jedan od načina kako ojačati suradnju u domeni sigurnosti poput partnerstva dokinga i nekih načih kompanija sa njemačkim", kazao je Plenković.

Uživo iz Berlina

U javljanju iz Berlina Ana Mlinarić je izvijestila o najvećoj investiciji u povijesti Hrvatske vojske. Prvi bi 'Leopardi' trebali doći 2027. i to šest komada, a onda naredne dvije godine po 19 komada.

Dodala je i kako će obuka započeti godinu dana ranije: “Počet će obuka instruktora i vojnika koji će onda to znanje dalje prenositi. Ta obuka odvijat će se na simulatoru i za njega je danas potpisan ugovor.”

Mlinarić je naglasila da “ovo je najskuplja investicija u hrvatskoj vojsci” te da su “ova 44 Leoparda skuplja od 12 polovnih francuskih borbenih aviona”. Nabava označava i tehnološki zaokret: “Hrvatska ovom kupovinom prelazi sa istočne na zapadnu tehnologiju.”

Nakon isporuke svih tenkova, očekuje se potpuna zamjena zastarjelih M-84 tenkova. “Dio njih Hrvatska je već poslala Ukrajini, za to je umanjen iznos ove transakcije, a ostatak će poslati kada dođu svi novi skupocjeni njemački tenkovi.”

Govoreći o visokoj cijeni, dodala je: “Cijena je zaista visoka, ali takve su geopolitičke prilike i s obzirom na rat, s obzirom na veliku potražnju.” U ovoj zajedničkoj nabavi sudjelovalo je pet zemalja. Podsjetila je i da je ministar obrane Ivan Anušić rekao kako bismo tenkove ranije “sigurno manje platili”, a i predsjednik Zoran Milanović upozorio je na “visoku cijenu” i važnost promišljenog ulaganja.

Produbljeni odnosi s Berlinom, Parizom i Rimom

Mlinarić je naglasila širi politički kontekst: “Hrvatska se svrstava uz dvije zemlje koje su tradicionalno motor Europske unije.” Prije Berlina i Pariza, premijer je bio i u Rimu, čime je krajem godine hrvatska Vlada “produbila političke odnose s tri najjače države članice”.

Za Hrvatsku kao malu članicu Unije, takva savezništva znače pomak prema centru europske politike: “Za malu zemlju članicu Unije kao što je Hrvatska ovakva savezništva znači da se s periferije članstva zemlja svrstava uz jezgru.” Istaknula je da male države “imaju ograničen utjecaj, ali kroz ovakva savezništva ipak mogu progurati određene svoje politike”.

Mlinarić je podsjetila da je pozitivno iskustvo već viđeno u slučaju Schengena: “Iako je Francuska bila skeptična prema proširenju, nakon intenzivnijeg političkog dijaloga s Parizom, nakon što je Hrvatska kupila Rafale, Francuska je dala zeleno svjetlo za hrvatski ulazak u Schengen.”

Slično je bilo i s Bosnom i Hercegovinom. “Vidjeli smo to i u primjeru Bosne i Hercegovine… Nijemac Christian Schmidt, uz potporu i suglasnost Bidenovog veleposlanika u BiH, Michaela Murphyja, izmijenio je izborna pravila u izbornoj noći na korist Hrvata u BiH.”

Istaknula je da je položaj Hrvata u BiH ključni interes hrvatske politike: “Hrvati u BiH, njihova pozicija, jedan je od interesa koje Andrej Plenković i dalje gura, za koje traži podršku u Rimu, Parizu i Berlinu.” Među traženim promjenama su i one “koje bi se ticale izbora hrvatskog člana Predsjedništva”.

Među hrvatskim prioritetima je i energetika: “Hrvatska se želi pozicionirati kao energetski lider u regiji.” LNG terminal na Krku već je povećao kapacitete. A kao novu temu navela je INA-u, “koja je sada ograničena s obzirom na sankcije”. Hrvatska je nudi kao alternativu “za Mađarsku i Slovačku, koje su izuzete od sankcija i u koje i dalje dolazi ruska energija”.