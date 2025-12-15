Perez u najoštrijem govoru protiv suđenja napao Barcu: 'Kako da zaboravimo najveći skandal?'

Predsjednik Real Madrida Florentino Pérez održao je svoj tradicionalni govor novinarima i govorio o slučaju Negreira i penalu koji jučer nije dosuđen protiv Viniciusa u utakmici protiv Alavésa.

Perez je govorio o jednoj od najvećih afera koje su potresle europski nogomet. Istraga obuhvaća razdoblje od 2001. do 2018. godine, tijekom kojeg je Barcelona isplatila oko 8,4 milijuna eura tvrtkama povezanim s José Maríom Enríquez Negreirom, koji je u to vrijeme bio drugi čovjek španjolskih sudaca.

Barcelona tvrdi da su plaćali za savjetodavne usluge, no tužiteljstvo sumnja na pokušaj utjecaja na suđenje. U svibnju 2024. španjolski sud odbacio je optužbe za "podmićivanje službene osobe" jer Negreira po zakonu nije imao taj status. Međutim, istraga se nastavlja pod puno ozbiljnijom optužbom za sportsku korupciju.

"Božić je vrijeme koje nas poziva na razmišljanje. Najveća briga Real Madrida je situacija sa suđenjem. Kao što dobro znate, izuzetno ozbiljna situacija koja se dogodila sa 'slučajem Negreira' gotovo dva desetljeća zaslužuje pravdu. Potpuno je neshvatljivo da su institucije ostavile Real Madrid sam u ovoj borbi. Kako je moguće da predsjednik sudačkog vijeća traži da to zaboravimo? Kako možemo zaboraviti najveći skandal u povijesti nogometa? Kako se RFEF i LaLiga mogu ovako ponašati? Imaju dužnost osigurati integritet", rekao je Perez pa nastavio:

"Slučaj Negreira je najozbiljniji slučaj u nogometu danas. Znamo da je za tehnička izvješća sudaca plaćeno više od 8 milijuna eura. I da sve bude još gore, treneri ih nikada nisu ni primili. Tko može vjerovati da su ta izvješća, za koja treneri nisu ni znali da postoje, plaćena? To naglašava potrebu za radikalnom promjenom."

'Posljednji u dugom nizu'

"Jučer smo imali suca koji je prijetio da će poduzeti mjere protiv našeg kluba uoči finala Kupa. Čini se da prekršaji koje su Vinicius i Rodrygo pretrpjeli nisu bili kazneni prekršaji. To je samo posljednji u dugom nizu ove sezone."

"Moguće je da su neki klubovi ispali iz lige kao rezultat slučaja Negreira. Naš nogomet je oštećen i pravda mora biti zadovoljena. Ne zaboravite da je istražni sudac u tom slučaju to opisao kao sistemsku korupciju. A Barça je priznala da su te isplate izvršene jer su bile povoljne. Zašto? Koja je bila svrha? Real Madrid će nastaviti inzistirati na tom pitanju, a vi u medijima igrate ključnu ulogu."