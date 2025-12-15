FREEMAIL
NAJGORA MOMČAD /

Raspad sistema kod našeg reprezentativca: Potonula ekipa dovodi trećeg trenera ove sezone?

Raspad sistema kod našeg reprezentativca: Potonula ekipa dovodi trećeg trenera ove sezone?
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Marin Pongračić ima groznu sezonu u Italiji, a i on se sam našao u 'škakljivoj situaciji'

15.12.2025.
18:38
Hina
Davor Javorovic/pixsell
Uprava Fiorentine namjerava napraviti još jednu trenersku smjenu ove sezone budući da se je nastavio niz loših rezultata, objavili su talijanski mediji. 

Zbog lošeg ulaska u novu sezonu Fiorentina je 4. studenoga smijenila trenera Stefana Piolija. Tri dana kasnije na trenersku klupu je sjeo Paolo Vanoli, ali niz loših rezultata se je nastavio. Klub je u sedam utakmica pod Vanolijevim vodstvom upisao samo jednu pobjedu, i to prošlog tjedna u Konferencijskoj ligi protiv Dinama iz Kijeva (2-1). U domaćem prvenstvu Fiorentina je upisala još tri poraza i dva remija.

"Viole" su u nedjelju kod kuće izgubile s 1-2 od Verone, koja se također nalazi u zoni ispadanja. Fiorentina se nakon 15 kola nalazi na dnu Serie A sa samo šest bodova i jedina je momčad koja ove sezone još nije osjetila slast pobjede u domaćem prvenstvu. 

Talijanski mediji navode kako bi Vanolija na trenerskoj klupi "Viola" mogao naslijediti Giuseppe Iachini (61), koji je u dva kratka mandata već vodio Fiorentinu. Posljednji puta bio je na klupi "Viola" od ožujka do kraja lipnja 2021. 

