Pongračić šokirao Talijane! Gazzetta: 'Uh, tko zna kako će iz kluba reagirati na ovo!'

Fiorentina je nakon groznog prvog dijela dosadašnje sezone odlučila otpustiti trenera Stefana Piolija.

Momčad će privremeno preuzeti Daniele Galloppa, dok je prema pisanju talijanskih medija najveći kandidati za Piolijeva nasljednika Roberto D'Aversa i Paolo Vanoli.

Kako piše Gazzetta, Vanoli se nalazi između dvije vatre. Bivši trener Torina je u fokusu i Fiorentine i Genoe, ali nijedan klub još nije napravio odlučan potez. Sa svoje strane, Vanoli bi rado prihvatio opciju Viole i trenutno odugovlači s upravom Grifonea, čekajući još jedan poziv Fiorentine.

Isti ugledni talijanski medij ističe potencijalno veliki problem koji je napravio hrvatski grač i reprezentativac Marin Pongračić. Kada je Fiorentina objavila izjavu kojom je najavljena smjena Stefana Piolija, Pongračić je 'lajkao' tu vijest na Instagramu. Brže-bolje je obrisao taj 'lajk', ali internet sve pamti, a Talijani pišu da ne znaju kako će vodstvo kluba reagirati na takav potez Pongračića.

Niz problema

Podsjetimo, Pongračića su njemački mediji prozvali 'kraljem skandala', a prije dolaska u Lecce tužio je bivši klub. Svojedobno je viđen na "ilegalnom korona partyju", kao posuđeni igrač Wolfsburga javno je kritizirao klub, nakon čega se odbio ispričati pa ga je Niko Kovač udaljio iz prve momčadi.

Piolijev najveći trenerski uspjeh bilo je osvajanje naslova prvaka Italije s Milanom 2022. godine, dok je prije Fiorentine vodio saudijski Al-Nassr.

Pioli je treći smijenjeni trener u Serie A ove sezone, a sve tri smjene dogodile su se u zadnjih devet dana, prvi je otkaz dobio Igor Tudor u Juventusu, a onda i Patrick Vieira u Genoi.