Posrnuli talijanski velikan otpustio trenera! Nisu upisali niti jednu pobjedu ovoj sezoni...

Foto: Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia

Treći smijenjeni trener u Serie A ove sezone...

4.11.2025.
12:29
Hina
Ipa Sport/abaca/abaca Press/profimedia
Fiorentina, trenutačno posljednji sastav talijanskog nogometnog prvenstva, otpustila je trenera Stefana Piolija (60) zbog katastrofalnog ulaska u sezonu.

Pioli je preuzeo Fiorentinu ovog ljeta, ali njegov drugi boravak na klupi "viola" nije bio izbliza produktivan kao prvi iz razdoblja od 2017. do 2019. godine.

U prvih 10 kola Serie A Fiorentina nije upisala niti jednu pobjedu te je s četiri remija i šest poraza na dnu ljestvice s bodom manje od 19. Verone, a dva manje od 17. Pise i 18. Genoe.

Momčad će privremeno preuzeti Daniele Galloppa, dok je prema pisanju talijanskih medija najveći kandidati za Piolijeva nasljednika Roberto D'Aversa i Paolo Vanoli.

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr!

Piolijev najveći trenerski uspjeh bilo je osvajanje naslova prvaka Italije s Milanom 2022. godine, dok je prije Fiorentine vodio saudijski Al-Nassr.

Pioli je treći smijenjeni trener u Serie A ove sezone, a sve tri smjene dogodile su se u zadnjih devet dana, prvi je otkaz dobio Igor Tudor u Juventusu, a onda i Patrick Vieira u Genoi.

