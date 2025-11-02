Fiorentina opet kiksala, navijači poludjeli: 'Atmosfera je bila napeta'

Fiorentina je doživjela novi udarac u 10. kolu talijanske Serie A, izgubivši u nedjelju kod kuće od Leccea s minimalnih 0-1. Strijelac jedinog pogotka bio je Medon Berisha u 23. minuti. Marin Pongračić odigrao je svih 90 minuta za Fiorentinu, koja je ovim porazom pala na pretposljednje, 19. mjesto s tek četiri osvojena boda, jednim više od posljednje Genoe. Lecce je pak skočio na deveto mjesto s devet bodova.

'Poraz od Leccea razljutio je navijače Fiorentine'

Ugledna talijanska La Gazzette dello Sport piše kako je Stefano Pioli napustio teren pognute glave, dok su tribine Franchija odzvanjale zvižducima upućenima svima. Treneru, igračima i upravi.

"Poraz od Leccea razljutio je navijače, a Piolijeva budućnost u klubu sada visi o koncu. Fiorentina se nalazi na pretposljednjem mjestu Serie A, što je šokantno s obzirom na velika ulaganja u pojačanja tijekom ljeta, koja se sad pokazuju kao promašaj. Nakon što je sportski direktor Pradè dan ranije podnio ostavku, čini se da bi i Pioli mogao uskoro otići. Navijači su ga već pozivali na odlazak. Atmosfera na stadionu bila je napeta još prije početka utakmice. Navijači su zahtijevali da igrači pokažu karakter. Utakmica je bila spora, s puno pogrešaka, posebno u sredini terena. Lecce je djelovao organiziranije i kreativnije, predvođen Ramadanijem i Morenteom koji je stalno prijetio po desnoj strani. Fiorentina je pokušavala dugim loptama prema Keanu, ali bez učinka. Falcone na golu Leccea gotovo da nije imao posla", piše dopisnik La Gazzette dello Sport Matthew Pierelli.

Torino i Pisa 2-2

U drugom poluvremenu, Pioli je napravio potpunu promjenu u veznom redu: Ndour, Nicolussi, Caviglia i Fagioli su zamijenjeni, a ušli su Sohm, Mandragora i Gudmundsson. Ubrzo nakon toga, trener Violi, Pioli, također je uveo Piccolija kako bi zamijenio Džeku. No, Fiorentina nije uspjela stvoriti zamah i kiksala je.

U drugom susretu dana Torino i Pisa su remizirali 2-2, iako su gosti imali prednost od dva gola. Stefano Moreo zabio je u 13. i 29. minuti (drugi put iz jedanaesterca), no domaćin je do kraja poluvremena poravnao pogocima Giovannija Simeonea (42’) i Chea Adamsa (45+3’). Nikola Vlašić je za Torino igrao prvo poluvrijeme, dok je Adrian Šemper branio za Pisu.

Inter je u ranijem nedjeljnom dvoboju došao do dramatične pobjede 2:1 protiv Verone. Piotr Zielinski doveo je Nerazzurre u vodstvo sjajnim volejem u 16. minuti, ali je Verona izjednačila preko Giovanea u 40. minuti. U trećoj minuti sudačke nadoknade Inter je stigao do pobjede nakon što je ubačaj Nicole Barelle nespretno u svoju mrežu skrenuo branič domaćih Martin Frese. Petar Sučić igrao je za Inter do 88. minute, dok je Domagoj Bradarić odradio cijeli susret za Veronu.

Na ljestvici vodi Napoli s 22 boda, dok Inter i Roma imaju po 21, pri čemu Rimljani imaju utakmicu manje.

Rezultati 10. kola Serie A:

Verona – Inter 1:2 (Giovane 40’/Zielinski 16’, Frese 90+3’ autogol)

Fiorentina – Lecce 0:1 (Berisha 23’)

Torino – Pisa 2:2 (Simeone 42’, Adams 45+3’/Moreo 13’, 29’-11m)

Parma – Bologna (18:00)

Milan – Roma (20:45)

Subota:

Udinese – Atalanta 1:0 (Zaniolo 40’)

Napoli – Como 0:0

Cremonese – Juventus 1:2 (Vardy 83’/Kostić 2’, Cambiaso 68’)

Ponedjeljak:

Sassuolo – Genoa

Lazio – Cagliari

