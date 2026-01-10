FREEMAIL
PORUKA I HRVATSKOJ

Što je ovo bilo? Španjolci demonstrirali silu usred Beograda

Što je ovo bilo? Španjolci demonstrirali silu usred Beograda
Foto: Marko Dimic/zuma Press/profimedia

Ovogodišnje prvenstvo igra se po novom formatu...

10.1.2026.
16:32
Sportski.net
Marko Dimic/zuma Press/profimedia
Europsko prvenstvo u vaterpolu započelo je u beogradskoj Areni, a već na otvaranju viđena je demonstracija sile. Španjolska je u skupini C pregazila Izrael s uvjerljivih 28:3, riješivši pitanje pobjednika već u prvoj četvrtini. U istoj skupini nalaze se još domaćin Srbija i Nizozemska.

Turnir traje do 25. siječnja, a u Beogradu se natječu najbolje europske reprezentacije. Hrvatska, aktualni europski viceprvak, prvi nastup imat će u nedjelju. Barakude su dosad 16 puta igrale na EP-u i osvojile dva zlata, tri srebra i jednu broncu.

Ovogodišnje prvenstvo igra se po novom formatu. Nakon prve grupne faze, u kojoj su četiri skupine s po četiri reprezentacije, tri najbolje momčadi iz svake skupine prolaze dalje. Bodovi iz međusobnih susreta prenose se u drugu fazu, gdje se formiraju dvije nove skupine, a prve dvije reprezentacije iz svake izborit će izravan plasman u polufinale.

POGLEDAJTE VIDEO: Što kažete na ždrijeb Hrvatske? Navijači traže bar polufinale...

Europsko Prvenstvo U Vaterpolu 2026HrvatskaBarakudešpanjolskaBeograd
Što je ovo bilo? Španjolci demonstrirali silu usred Beograda