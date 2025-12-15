FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRILJIRA /

Bivši golman Hajduka izluđuje napadače! Sprema se i veliki transfer: 'Već dugo brani odlično'

Bivši golman Hajduka izluđuje napadače! Sprema se i veliki transfer: 'Već dugo brani odlično'
×
Foto: Valentin Domgjoni/imago Sportfotodienst/profimedia

Bivši golman Hajduka je i na radaru Zlatka Dalića koji mu uredno šalje pretpozive

15.12.2025.
17:31
Sportski.net
Valentin Domgjoni/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Karlo Letica nastavlja s jako dobrim igrama koje su ga dovele čak i do praga hrvatske reprezentacije

Ovaj 28-godišnji Splićanin odigrao je briljantnu utakmicu u švicarskom prvenstvu i uspio sačuvati nulu protiv favoriziranog Basela unatoč tome što je njegov Lausanne Sport dobio crvene kartone u 59. i 95. minuti utakmice. 

Letica je svojim izvedbama praktički 'izludio' Basel, koji je tako propustio priliku približiti se vodećem Thunu na samo četiri boda zaostatka. 

Karlo Veliki imao je šest sjajnih obrana, od kojih je pet bilo unutar šesnaesterca, a na Sofascoreu zaradio je ocjenu 9.1 za jednu od njaboljih svojih utakmica. 

Jednu dobru priliku obranio je i Marinu Šotičeku, koji je kod Basela ušao u igru u 74. minuti, a Leticu je nakon utakmice pohvalio i Rolf Fringer, nekadašnji izbornik švicarske reprezentacije, koji je spomenuo kako 'Hrvat već dulje vrijeme brani odlično i da je velika sreća za Lausanne što ima takvog golmana'. 

Prema navodima švicarskih medija, ljudi iz Basela su sada jako zainteresirani dovesti hrvatskog golmana, a Letici na kraju ove sezone istječe ugovor što bi mogla biti olakotna okolnost u ovom potencijalnom poslu.

Bivši golman Hajduka je i na radaru Zlatka Dalića koji mu uredno šalje pretpozive, a nastavi li s ovakvim izvedbama ne bi trebalo iznenaditi nađe li se na popisu za SP

Standings provided by Sofascore
Karlo LeticaGolman
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRILJIRA /
Bivši golman Hajduka izluđuje napadače! Sprema se i veliki transfer: 'Već dugo brani odlično'