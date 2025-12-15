Bivši golman Hajduka izluđuje napadače! Sprema se i veliki transfer: 'Već dugo brani odlično'

Karlo Letica nastavlja s jako dobrim igrama koje su ga dovele čak i do praga hrvatske reprezentacije.

Ovaj 28-godišnji Splićanin odigrao je briljantnu utakmicu u švicarskom prvenstvu i uspio sačuvati nulu protiv favoriziranog Basela unatoč tome što je njegov Lausanne Sport dobio crvene kartone u 59. i 95. minuti utakmice.

Letica je svojim izvedbama praktički 'izludio' Basel, koji je tako propustio priliku približiti se vodećem Thunu na samo četiri boda zaostatka.

Karlo Veliki imao je šest sjajnih obrana, od kojih je pet bilo unutar šesnaesterca, a na Sofascoreu zaradio je ocjenu 9.1 za jednu od njaboljih svojih utakmica.

Jednu dobru priliku obranio je i Marinu Šotičeku, koji je kod Basela ušao u igru u 74. minuti, a Leticu je nakon utakmice pohvalio i Rolf Fringer, nekadašnji izbornik švicarske reprezentacije, koji je spomenuo kako 'Hrvat već dulje vrijeme brani odlično i da je velika sreća za Lausanne što ima takvog golmana'.

Prema navodima švicarskih medija, ljudi iz Basela su sada jako zainteresirani dovesti hrvatskog golmana, a Letici na kraju ove sezone istječe ugovor što bi mogla biti olakotna okolnost u ovom potencijalnom poslu.

Bivši golman Hajduka je i na radaru Zlatka Dalića koji mu uredno šalje pretpozive, a nastavi li s ovakvim izvedbama ne bi trebalo iznenaditi nađe li se na popisu za SP.