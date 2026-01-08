Suzavci i paljba po prosvjednicima, nemiri se proširili na 111 gradova i naselja

Nasilni sukobi izbili su u srijedu na nekoliko lokacija u Iranu između protuvladinih prosvjednika i snaga sigurnosti.

Nemiri potaknuti teškom ekonomskom krizom ulaze u svoj jedanaesti dan. Na jugozapadu zemlje naoružani pojedinci ubili su dva policajca, izvijestila je poluslužbena iranska novinska agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, javlja BBC.

Društvenim mrežama šire se snimke koje prikazuju nasilje i snage sigurnosti kako ispaljuju suzavac te pucaju na prosvjednike.

🚨📍Tehran Bazaar, Iran. Jan 6 2026.



Tehran’s merchants are out in full force. Regime agents have blocked the exits, but that does not deter the brave Iranian people.

pic.twitter.com/znYlRnexKR — Seagull Shah (@seagullshah) January 6, 2026

Prema podacima američke agencije za ljudska prava, u nemirima su ubijena najmanje 34 prosvjednika i četiri pripadnika sigurnosnih snaga dok je uhićeno 2200 ljudi. Također, prema njihovim podacima, prosvjedi su se proširili na 111 gradova i mjesta.

Podsjetimo, prosvjedi u Iranu započeli su 28. prosinca kada su trgovci u Teheranu izašli na ulice kako bi iskazali bijes zbog drastičnog pada vrijednosti nacionalne valute, rijala, u odnosu na američki dolar. Vrijednost rijala lani je pala na rekordno nisku razinu, a inflacija je skočila na 40 posto, što je posljedica sankcija zbog iranskog nuklearnog programa, lošeg upravljanja te korupcije.

Prosvjedima su se ubrzo pridružili studenti, a nemiri su se proširili na druge gradove.Okupljeni su često uzvikivali slogane protiv vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija, a ponekad su iskazivali podršku Rezi Pahlaviju, prognanom sinu posljednjeg iranskog šaha.

Foto: Atta Kenare/afp/profimedia

Nakon sjednice vlade u srijedu, potpredsjednik za izvršna pitanja Mohammad Jafar Qaempanah izjavio je da je predsjednik Masud Pezeškijan naredio da se protiv mirnih prosvjednika ne poduzimaju "nikakve sigurnosne mjere". "Oni koji nose vatreno oružje, noževe i mačete te napadaju policijske postaje i vojne objekte su izgrednici i moramo jasno razlikovati prosvjednike od izgrednika", dodao je.

Državni mediji također su izvijestili da je vlada počela isplaćivati novu mjesečnu naknadu u iznosu od oko sedam američkih dolara, kako bi se ublažio udar visokih životnih troškova za 71 milijun građana.

Šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Ejei poručio je da će se protiv "izgrednika" provoditi "brzi" kazneni postupci i izricati kazne kako bi se djelovalo odvraćajuće.

Ovo su najsnažniji su i najrašireniji prosvjedi od onih 2022. godine, kojima je povod bio smrt Mahse Amini, mlade Kurdkinje koja je preminula u pritvoru nakon što ju je uhitila moralna policija zbog navodno nepropisnog nošenja hidžaba. Vrhovni vođa Hamnei, koji u Iranu ima konačnu vlast, izjavio je u subotu da bi vlasti trebale “razgovarati s prosvjednicima”, ali i da “izgrednicima treba pokazati gdje im je mjesto”.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će SAD intervenirati ako iranske sigurnosne snage budu ubijale mirne prosvjednike. “Naoružani smo i spremni”, rekao je Trump.

