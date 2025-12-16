Dinamo snimio i objavio video: 'Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje'

Dinamo je na društvenim mrežama objavio video iznad kojeg ponosno tvrdi da je 'bez sumnje najveći klub u Hrvatskoj'.

"Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje. Prošlog smo tjedna snimali veliki prilog za UEFA Europa League magazin - pogledajte ga cijelog na Dinamo Plus aplikaciji!", napisali su Plavi.

U videu za Europsku ligu priča se i o stadionu Maksimir, a kako stoji u opisu cijeli se može pogledati na Dinamo Plus aplikaciji.

Plavi u zadnja dva kola EL-a prvo igra doma protiv FCSB-a pa u gostima protiv Midtjyllanda. Razna predviđanja govore kako bi tri boda iz te dvije utakmice bila dovoljna za prolaz u nokaut fazu.