Dinamo snimio i objavio video: 'Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje'

nove procjene /
Radovi na Kranjčevićevoj su u punom jeku: Evo kada bi Dinamo mogao na novi stadion
'Prošlog smo tjedna snimali veliki prilog za UEFA Europa League magazin'
Dinamo je na društvenim mrežama objavio video iznad kojeg ponosno tvrdi da je 'bez sumnje najveći klub u Hrvatskoj'.
"Najveći klub u Hrvatskoj? Da, nema sumnje. Prošlog smo tjedna snimali veliki prilog za UEFA Europa League magazin - pogledajte ga cijelog na Dinamo Plus aplikaciji!", napisali su Plavi.
U videu za Europsku ligu priča se i o stadionu Maksimir, a kako stoji u opisu cijeli se može pogledati na Dinamo Plus aplikaciji.
Plavi u zadnja dva kola EL-a prvo igra doma protiv FCSB-a pa u gostima protiv Midtjyllanda. Razna predviđanja govore kako bi tri boda iz te dvije utakmice bila dovoljna za prolaz u nokaut fazu.