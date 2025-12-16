Pogledajte službeni gol godine: Briljantne škarice s 20 metara ostavljaju bez daha

FIFA-ina nagrada Puskás za 2025. godinu dodijeljena je Santiagu Montielu (25) za njegov spektakularni udarac za argentinski klub Independiente protiv Independiente Rivadavie.

'Golazo' se dogodio tijekom utakmice Argentinske lige Profesional de Fútbol u svibnju 2025., kada je 25-godišnji rođak argentinskog junaka Svjetskog prvenstva Gonzala Montiela prkoseći zakonima fizike zabio lijevom nogom izvan kaznenog prostora.

"Nisam razmišljao o tome, samo sam pogodio", rekao je 166 cm visoki Montiel nakon svog super udarca.

Montielov magični trenutak nominiran je uz deset drugih blistavih kandidata, među kojima su bili i Lamine Yamal te Declan Rice, a možete ih pogledati OVDJE. Postao je drugi uzastopni Argentinac koji je osvojio nagradu, slijedeći stope Alejandra Garnacha iz 2024. godine.

Priznanje je nazvano po legendarnom mađarskom napadaču Ferencu Puskásu, koji je bio poznat po svojim slavnim individualnim pogocima. Slavi najspektakularnije golove kvalifikacijskog razdoblja, koje je trajalo od 11. kolovoza 2024. do 2. kolovoza 2025.

Kako je određen dobitnik FIFA-ine nagrade Puskás

- S početnog užeg popisa od deset golova, dvije glasačke skupine – navijači i panel FIFA-inih legendi – glasale su za svog prvog, drugog i trećeg izbora za nagradu.

- Bodovi su dodijeljeni nominiranima ovisno o tome gdje su bili plasirani (pet bodova za prvo, tri za drugo i jedan za treće mjesto).

- Odabiri iz dvije glasačke skupine računali su se za 50 posto ukupnog broja glasova, bez obzira na broj glasača iz svake skupine.

- Nagrada Puskás dodijeljena je pojedincu s najviše bodova.

- Postupak glasanja za nagradu Puskás nadzirali su neovisni promatrači.

Prijašnji pobjednici

2024 - Alejandro Garnacho | Yassine Benzia | Denis Omedi

2023 - Guilherme Madruga | Nuno Santos | Julio Enciso

2022 – Marcin Oleksy | Dimitri Payet | Richarlison

2021 – Erik Lamela | Mehdi Taremi | Patrik Schick

2020 – Son Heung-min | Giorgian de Arrascaeta | Luis Suarez

2019 – Daniel Zsori | Lionel Messi | Juan Fernando Quintero

2018 – Mohamed Salah | Cristiano Ronaldo | Giorgian de Arrascaeta

2017 – Olivier Giroud | Oscarine Masuluke | Deyna Castellanos

2016 – Mohd Faiz Subri | Marlone | Daniuska Rodriguez

2015 – Wendell Lira | Lionel Messi | Alessandro Florenzi

2014 – James Rodriguez | Stephanie Roche | Robin van Persie

2013 – Zlatan Ibrahimovic | Nemanja Matic | Neymar

2012 – Miroslav Stoch | Radamel Falcao | Neymar

2011 – Neymar | Lionel Messi | Wayne Rooney

2010 – Hamit Altintop | Linus Hallenius | Giovanni van Bronckhorst

2009 – Cristiano Ronaldo | Andres Iniesta | Grafite

Donnarumma najbolji golman

Na svečanoj priredbi u Dohi FIFA će dodijeliti ukupno dvanaest trofeja - dva najvažnija ići će najboljem nogometašu i nogometašici godine, a za najboljeg golmana proglašen je Talijan Gianluigi Donnarumma.

Nagradu za 'Fair Play' dobio je liječnik Jahn Regensburga, dr. Andreas Harlass-Neuking koji je spasio život navijaču tijekom utakmice protiv Magdeburga prošlog travnja. Nakon što je shvatio što se događa na tribinama, Harlass-Neuking je preskočio ogradu i reanimirao navijača spasivši mu tako život.