Pojavila se snimka s tribine koja najbolje pokazuje majstoriju Vuškovića: Suigrači u šoku

U 13. kolu Bundeslige HSV je pobijedio Werder 3-2, a za potez utakmice pobrinuo se hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

U 75. minuti ubacio je Fabio Vieira iz slobodnog udarca s desne strane, a hrvatski stoper je fantastično, u stilu Zlatana Ibrahimovića, petom zabio svoj drugi gol ove sezone.

Njemački mediji puni su hvalospjeva za, kako ga nazivaju, golom godine, a Lukini suigrači ne mogu vjerovati što izvodi hrvatski reprezentativac.

"Svi su zadivljeni udarcem petom Luke Vuškovića (18) za Hamburg!", piše njemački Bild i dodaje:

"U 75. minuti slobodan udarac Vieire završava iza Vuškovića. Ali Hrvat oslobađa petu, akrobatski plasirajući loptu u lijevi kut za vodstvo od 2-1. Apsolutni gol iz snova."

Vušković je gol žestoko proslavio sa suigračima i navijačima.

"Svaki dan igram Teqball s Rembergom, možda odatle dolazi ovakav gol. Igramo s nekoliko igrača svaki dan. Sjajno je igrati s njima. Utakmica je pomogla u tom trenutku. Jako je zabavno", rekao je Vušković za Bild.

Foto: Oliver Ruhnke/imago Sportfotodienst/profimedia

Spomenuti Nicolai Remberg nije mogao vjerovati kakav je gol vidio.

"Stajao je točno iza mene. Nisam mogao ni slaviti jer sam samo u nevjerici odmahivao glavom. Mislio sam: 'Što taj klinac radi?'. Uvijek kažem da je prirodan talent. Nevjerojatan je! Nisam mogao ni slaviti jer sam se pitao kako je tako nešto uopće moguće."

