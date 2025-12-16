Rakitić govorio o Hajduku: 'Rekao sam Raquel - Što da obučem? Ne znam kako se ovdje ponaša'

Ivan Rakitić (37), legendarni hrvatski nogometaš, protekloga ljeta završio je igračku karijeru, nakon jedne sezone provedene u Hajduku. Odmah nakon kraja aktivnog igranja, preuzeo je poziciju tehničkog direktora u Hajduku.

Sada je u razgovoru za španjolsku TV emisiju El DiasDespues progobvorio o svom razdoblju u Splitu.

"Došao sam iz ljubavi i zbog odnosa s mojim najboljim prijateljem, koji je veliki navijač Hajduka. Da mi je netko prije rekao da ću završiti ovdje, rekao bih da je to nemoguće. Ali to je ljepota nogometa, ponekad se dogode stvari koje uopće ne očekuješ. Iskreno, nisam imao nikakve veze s klubom ni s gradom, ali kad sam došao, shvatio sam da je ovo nešto sasvim drugo. Ima nešto posebno. Kad si ovdje i kad to osjetiš iznutra, lako se vežeš", rekao je pa govorio o ulozi tehničkog direktora:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Prvog dana sam rekao supruzi Raquel: 'Što da obučem? Ne znam kako se ovdje ponaša.' Danas imam ured, dio sam sportskog segmenta kluba i sudjelujem u stvaranju momčadi."

"Sevilla mi jako nedostaje. Grad, klub, ljudi, sve. Da me sada nazovu, sutra bih sjeo na avion i došao pomoći u bilo čemu. Jako smo sretni ovdje u Hrvatskoj, posebno u Splitu, ali naš dom je Sevilla i to se neće promijeniti", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Točno mjesec dana do Eura! Vori: 'Mi smo svoj pritisak prošli, igrači su to osjetili'