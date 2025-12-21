Šego zabio za vodstvo, a Vukovar je ostao s igračem manje
Utakmica u kojoj obje momčadi znaju gdje će dočekati Novu godinu može donijeti puno jasniju sliku uoči nastavka
Hajduk od 15:00 igra utakmicu s Vukovarom na Poljudu, kojom zatvara polusezonu. Izabranici Gonzala Garcije u 17 kola osvojili su 34 boda, a potencijalnom pobjedom mogu stići na -1 od Dinama, koji je po prvi put nakon tri godine osigurao „jesenski naslov prvaka“.
Vukovar je, s druge strane, (k)iksom Osijeka protiv Slavena sigurno ostao „iznad vode“ barem do siječnja, ali bi potencijalnom pobjedom došao na +4 i kupio si dugoročniji miran san.
PRIJENOS UŽIVO:
45+5' KRAJ PRVOG POLUVREMENA
45+1' Šego se našao na 1 na 1 s Bulatom, ali je golman Vukovara pročitao pokušaj loba napadača 'Bilih'
45' Iker Almena pored gola
38' Žuti karton za Brunu Durdova zbog starta na Shabaniju
37' Almena sjajno podvaljuje za Rebića koji pogađa vratnicu
30' Nakon VAR provjere Mario Tadić dobiva treći crveni ove sezone zbog starta na Šegi maloprije
28' Rebić dobiva žuti karton radi prigovora
27' Šego pada nakon duela s Tadićem
24' Kristijan Pavičić dobiva žuti karton
17' Opet Šego, ali opet zaleđe
13' Mlačić dodaje loptu Šegi koji puca malo pored vratnice
7' Šego opet zabija. Rebić je potegnuo, vratio loptu u šesnaesterac, gdje Šego najprije puca ravno u Bulata, prije nego što odbijanac posprema u mrežu.
1' Šego zabija nakon asistencije petom Ikera Almene no sudac odmah označuje zaleđe
Utakmica počinje u 15:00
SASTAVI:
Hajduk: Silić:Hrgović-Raçi-Mlačić-Sigur:Krovinović-Guillamon:Rebić-Almena-Durdov:Šego
Vukovar: Bulat:Calhanoglu-Pavičić-Tadić-Tičinović:Shabani-Čaić:Čabrajić-Gonzalez-Jurilj:Puljić
