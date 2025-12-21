FREEMAIL
Šego zabio za vodstvo, a Vukovar je ostao s igračem manje

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Utakmica u kojoj obje momčadi znaju gdje će dočekati Novu godinu može donijeti puno jasniju sliku uoči nastavka

21.12.2025.
14:51
Sportski.net
Goran Stanzl/pixsell
Hajduk od 15:00 igra utakmicu s Vukovarom na Poljudu, kojom zatvara polusezonu. Izabranici Gonzala Garcije u 17 kola osvojili su 34 boda, a potencijalnom pobjedom mogu stići na -1 od Dinama, koji je po prvi put nakon tri godine osigurao „jesenski naslov prvaka“.

Vukovar je, s druge strane, (k)iksom Osijeka protiv Slavena sigurno ostao „iznad vode“ barem do siječnja, ali bi potencijalnom pobjedom došao na +4 i kupio si dugoročniji miran san.

                              PRIJENOS UŽIVO:

45+5' KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45+1' Šego se našao na 1 na 1 s Bulatom, ali je golman Vukovara pročitao pokušaj loba napadača 'Bilih'

45' Iker Almena pored gola

38' Žuti karton za Brunu Durdova zbog starta na Shabaniju

37' Almena sjajno podvaljuje za Rebića koji pogađa vratnicu

30' Nakon VAR provjere Mario Tadić dobiva treći crveni ove sezone zbog starta na Šegi maloprije

28' Rebić dobiva žuti karton radi prigovora

27' Šego pada nakon duela s Tadićem

24' Kristijan Pavičić dobiva žuti karton

17' Opet Šego, ali opet zaleđe

13' Mlačić dodaje loptu Šegi koji puca malo pored vratnice

7' Šego opet zabija. Rebić je potegnuo, vratio loptu u šesnaesterac, gdje Šego najprije puca ravno u Bulata, prije nego što odbijanac posprema u mrežu.

1' Šego zabija nakon asistencije petom Ikera Almene no sudac odmah označuje zaleđe

                        Utakmica počinje u 15:00

SASTAVI:

Hajduk: Silić:Hrgović-Raçi-Mlačić-Sigur:Krovinović-Guillamon:Rebić-Almena-Durdov:Šego

Vukovar: Bulat:Calhanoglu-Pavičić-Tadić-Tičinović:Shabani-Čaić:Čabrajić-Gonzalez-Jurilj:Puljić

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

