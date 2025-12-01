Hrvatski dvojac izvukao klub iz ponora i ostavio ga u borbi za titulu

U susretu 12. kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na gostovanju pobijedio Levadiakos sa 3-2, a u pobjedničkom sastavu asistencije su upisali Luka Ivanušec i Dejan Lovren.

PAOK je gubio 0-1 i 1-2, ali se oba puta vratio, a potom u sudačkoj nadoknadi s igračem manje zabio gol za pobjedu. Levadiakos je poveo u 10. minuti golom Ioannisa Kostija, a u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Magomed Ozdojev nakon što je Ivanušec ubacio iz kornera. Već nakon pet minuta drugog poluvremena domaćin stiže do nove prednosti preko Benjamina Verbiča. Izjednačio je u 55. minutit ponovo Ozdojev. Ivanušec je izveo korner, Lovren dodao, a ruski veznjak zabio za 2-2.

U 77. minuti solunski sastav je ostao s igračem manje nakon što je isključen Soualiho Meite, no gosti su s igračem manje u 90. minuti ipak zabili za pobjedu, a strijelac je bio Georgios Giakoumakis. Lovren je odradio cijeli susret za PAOK, dok je Ivanušec igrao do 61. minute. Ovom je pobjedom PAOK stigao na 29 bodova i 2 boda zaostatka za vodećim Olypiakosom koji ima 31 bod.

