Kovačević najavio Goricu: 'Učinit ćemo sve da im vratimo za taj poraz'

Dinamov trener Mario Kovačević najavio je utakmicu s Goricom koju Dinamo igra sutra od 18 sati u sklopu 15. kola SuperSport HNL-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U najavi utakmice trener Kovačević izjavio je kako, osim na Morisa Valinčića, neće moći računati ni na Matea Lisicu koji se razbolio te će propustiti susret. Što se tiče same utakmice, Kovačević je rekao: "Vjerujem da ćemo nastaviti kako smo igrali protiv Varaždina. To nam je želja i putokaz. Svjesni smo da utakmica u Lilleu nije bila dobra, ali čekamo sutrašnju utakmicu da to ispravimo."

"Kada imate ovako brze utakmice, nemate puno vremena za taktičku pripremu, ali mislim da smo fizički u dobroj formi. Danas smo odradili dobar trening, dečki dobro treniraju i vjerujem da smo i psihički i fizički spremni za sutrašnju utakmicu."

"Gorica je u dobrom nizu, svjesni smo toga i osjetili smo to na svojoj koži. Učinit ćemo sve da im vratimo za taj poraz. Dobra su ekipa, igraju dobar nogomet i moramo biti na maksimumu da sutrašnju utakmicu pobijedimo, što vjerujem da ćemo i biti," zaključio je Kovačević.

Podsjećamo, u šestom kolu Gorica je iznenađujuće pobijedila Dinamo na Maksimiru, što je bio prvi poraz Kovačevića otkako sjedi na klupi "Modrih", a upravo je taj poraz započeo krizu u taboru Dinama. Ako Dinamo pobijedi, preskočit će Hajduk koji je jučer kiksao protiv Varaždina te će preuzeti vrh prvenstvene ljestvice.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve