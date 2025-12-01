FREEMAIL
PONOVO SELI? /

Bomba iz Njemačke: Barcelona želi dovesti najvećeg hrvatskog talenta?

Bomba iz Njemačke: Barcelona želi dovesti najvećeg hrvatskog talenta?
Foto: Fernando Soares/imago Sportfotodienst/profimedia

Vuškovićeva emocionalna veza s Hamburgom, gdje je prije suspenzije igrao i njegov brat Mario, kao i želja za postupnim razvojem, čine povratak u Premier ligu nerealnim.

1.12.2025.
12:24
Sportski.net
Fernando Soares/imago Sportfotodienst/profimedia
Nakon pobjede HSV-a protiv Stuttgarta u 12. kolu Bundeslige i još jedne dobre predstave hrvatskog reprezentativnog braniča Luke Vuškovića (18) stigla je prava transfer-bomba – Luku Vuškovića želi Barcelona.

Tu je informaciju prvi prenio Hamburger Morgenpost, koji navodi kako su na utakmici protiv Stuttgarta bili brojni nogometni skauti, a jedan od glavnih meta koje su pratili bio je Luka Vušković. Taj njemački portal navodi kako su među skautima bili i skauti Barcelone kojima bi, iako primarno traže ljevonogog stopera, Vušković bio jako zanimljiv ako bi ga Tottenham bio spreman pustiti.

Povratak u Premier ligu neće se dogoditi ranije od planiranog

Isti taj portal navodi kako Tottenham neće vratiti Vuškovića s posudbe ranije od planiranog. Glasine da bi se Vušković mogao ranije od planiranog vratiti u London pojavile su nakon nešto lošije forme Tottenhama te zazivanja navijača da Spursi raskinu posudbu i vrate sjajnog mladog reprezentativca u bijeli dio sjevernog Londona. No, Vuškovićeva emocionalna veza s Hamburgom, gdje je prije suspenzije igrao i njegov brat Mario, kao i želja za postupnim razvojem, čine rani povratak u Premier ligu nerealnim.

 

   

 

Luka VuškovićBundesligaHsvTottenhamPremier LeagueFc BarcelonaLa LigaHrvatska Nogometna Reprezentacija
