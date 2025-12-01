Strašni prizori buktinje: Požar guta kuću blizu Dinamovog stadiona: 'Ne znam gdje ću spavat...'

Strašan požar kod Dinamovog stadiona - Maksimira, u ulici Nikole Badovinca.

Kako doznajemo požar je planuo u obiteljskoj kući, a plamen izlazi kroz krov.

"Po dolasku provodi se gašenje unutarnjom navalom i pretražujemo. Počinjemo i gašenje izvana da se požar ne proširi da drugi objekt", rekli su nam vatrogasci.

Jedna osoba samostalno je izašla iz objekta.

'Ne znam gdje ću spavati'

Upućeno je pet vozila na teren, a na intervenciju je stigla i cisterna DVD-a Sesvete.

"Požar je lokaliziran na katu i vrši se premještanje auto ljestvi za lokalizaciju krovišta te štitimo krovište drugog objekta. Dodatna pomoć za sada nije potrebna", poručili su nam vatrogasci.

Naša reporterka javlja da u kući žive stariji ljudi, imaju oko 80-ak godina.

"Ne znam gdje ću prespavati...", poručio nam je jedan stanar.