AFERA HIPODROM /

HDZ-ovac: 'Priznanje Koste Kostanjevića razotkrilo i Tomaševića, mjesecima ga branio'

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U tzv. aferi Hipodrom, koju su mediji prozvali prvom aferom aktualne gradske vlasti, došlo je u posljednjih nekoliko dana do velikoga preokreta

25.5.2026.
11:33
Hina
Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u ponedjeljak je ustvrdio da je priznanje krivnje Koste Kostanjevića "razotkrilo" gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji ga je mjesecima branio, a iz Grada poručuju da je gradonačelnik "javno osudio izvlačenje novca iz USO-a".

U tzv. aferi Hipodrom, koju su mediji prozvali prvom aferom aktualne gradske vlasti, došlo je u posljednjih nekoliko dana do velikoga preokreta, piše Jutarnji list. Bivši ravnatelj gradske Ustanove upravljanje sportskim objektima (USO), prvookrivljeni Kosta Kostanjević, koji je do sada poricao sve optužbe, promijenio je svoju obranu, odnosno sklopio je s USKOK-om sporazum o priznanju krivnje, a na temelju toga sporazuma ubrzo bi trebao biti i pravomoćno osuđen.

"Grad za sada nema službene informacije o ovoj nagodbi, pa je ne možemo ni komentirati", poručili su u odgovoru Hini iz Grada Zagreba. U Gradu Zagrebu kažu da je imovinsko-pravni zahtjev podnijela gradska ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) 18. svibnja, od društva Eurolex zaštita u iznosu od 1.350.135,45 eura te od Koste Kostanjevića u iznosu od 450.000 eura. 

Tomašević javno osudio

U Gradu podsjećaju da je "gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz USO-a te podržao da svi za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca za to i kazneno odgovaraju. Također, gradonačelnik je najavio da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili Gradu Zagrebu".

"Danas je postalo javno, Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om i priznao krivnju - ali razotkriven je Tomislav Tomašević", poručio je u priopćenju predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević. Kaže da je Tomašević mjesecima branio Kostanjevića. Govorio je da je afera Hipodrom predizborni igrokaz, da više vjeruje svom čovjeku nego državnom odvjetništvu.

"Sada je njegov čovjek Kostanjević priznao krivnju i pokazalo se da afera Hipodrom nije bila igrokaz. Igrokaz je bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića", kaže Matijević.

Ovo nije samo priznanje Kostanjevića

 "Zato ovo više nije samo pitanje Koste Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića", poručuje Matijević.

"Tomašević je stao uz Kostanjevića i do kraja ostao iza njega. Politički ga je štitio. Javnosti je govorio da je riječ o konstrukciji, a danas je dobio priznanje krivnje svojega štićenika. Danas mora preuzeti odgovornost jer Grad nije zaštitio novac građana - gotovo dva milijuna eura", ustvrdio je predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Kaže i da je "Tomašević tijekom postupka učinio sve kako bi spasio današnje osuđenike od sudskog progona".

"Umjesto da štiti novac građana, Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove. Zato mora odgovoriti i na pitanje: je li 450.000 eura ostalo kod Kostanjevića ili je novac išao dalje. Kostanjevićevim priznanjem sav teret pada na Tomaševića", zaključio je Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Tomislav TomaševićKosta KostanjevićAfera HipodromIvan Matijević
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
