UŽAS U JUŽNOJ KOREJI /

Urušio se nadvožnjak u centru grada, troje ljudi poginulo

Urušio se nadvožnjak u centru grada, troje ljudi poginulo
Foto: Jintak Han/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Radovi na uklanjanju nadvožnjaka, koji su započeli prošlog kolovoza, trebali su biti dovršeni za nekoliko tjedana

26.5.2026.
12:25
Hina
Jintak Han/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
Najmanje tri osobe poginule su kada se u utorak u središtu Seula srušio dotrajali nadvožnjak, izvijestila je novinska agencija Yonhap.

Tri osobe ozlijeđene su od padajućih krhotina kada se "konstrukcija koja podupire nadvožnjak” urušila nedugo nakon početka sigurnosnog pregleda u 14 sati po lokalnom vremenu (05,00 GMT), navodi Yonhap.

Područje oko mjesta nesreće u blizini gradske vijećnice je ograđeno, a podzemni i željeznički promet privremeno su ograničeni.

Prema navodima vatrogasne službe, radovi na rušenju nadvožnjaka Seosomun privremeno su obustavljeni u utorak zbog sigurnosnih razloga.

Pokrenuta istraga

Samo nekoliko minuta nakon početka inspekcije urušila se betonska ploča, priopćili su vatrogasci.

Južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung naredio je istragu o incidentu te zadužio vlasti da razviju mjere za sprječavanje sličnih nesreća u budućnosti, prenosi Yonhap.

Radovi na uklanjanju nadvožnjaka, koji su započeli prošlog kolovoza, trebali su biti dovršeni za nekoliko tjedana, navodi Yonhap.

Nadvožnjak Seosomun posljednjih je godina više puta bio u središtu pozornosti zbog sigurnosnih problema. Godine 2019. komadi betona pali su s nadvožnjaka na ulicu.

NadvožnjakJužna KorejaNesreĆaVatrogasci
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
