FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AJOJ /

Čilić upisao neobjašnjiv poraz: Sve je krenulo po krivu protiv 318. igrača svijeta

Čilić upisao neobjašnjiv poraz: Sve je krenulo po krivu protiv 318. igrača svijeta
×
Foto: JULIEN DE ROSA/AFP/Profimedia

Ključnom se pokazala završnica sat i 13 minuta dugog prvog seta

26.5.2026.
14:11
Hina
JULIEN DE ROSA/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatski tenisač Marin Čilić iznenađujuće je okončao svoj nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu već u 1. kolu, bolji od njega bio je 17-godišnji Francuz s pozivnicom Moise Kouame sa 7-6 (4), 6-2, 6-1 nakon dva sata i 40 minuta igre.

Protiv trenutačno 318. igrača svijeta i 20 godina mlađeg suparnika Čilić nije iskoristio niti jednu od svojih brojnih prilika, da bi neočekivano u drugoj polovici susreta i pao u igri na servisu.

Čilić je ukupno imao sedam "break-lopti", od toga su dvije bile i set-lopte u prvoj dionici meča, ali niti jednu nije iskoristio, dok je Kouame realizirao četiri od sedam svojih prilika za oduzimanje servisa suparnika.

Ključnom se pokazala završnica sat i 13 minuta dugog prvog seta. Čilić kod vodstva 5-4 nije iskoristio svoje dvije set-lopte, da bi vrlo rano i "tie-breaku" pao u zaostatak od 0-3. Uslijedilo je čudno razdoblje od čak šest poena tijekom kojih niti jedan igrač nije mogao osvojiti poen na svom servisu, a tu sekvencu okončao je Kouame realiziravši svoju drugu set-loptu.

I u drugom i u trećem setu Čilić je imao po dvije "break-lopte" u prvom gemu, no opet nije uspio slomiti svog mladog suparnika, a nakon rezultata 1-1 u drugom setu uslijedio je veliki pad u gemovima na servisu. Kouame je u svakom Čilićevom servis-gemu imao bar jednu "break-loptu", a realizirao je njih četiri za u konačnici uvjerljivu pobjedu.

Marin čilićRoland Garros
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike