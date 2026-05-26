Viralna zvijezda 'Love Islanda' Huda Mustafa objavila debitantski singl 'Bad girls'

Njezin debitantski singl 'Bad girls', objavljen prije 4 dana,a domaća publika imat će priliku od 1. lipnja na platformi Voyo otkriti zašto je baš njezino putovanje u vili na Fidžiju postalo televizijski fenomen.

Put od omražene negativke do miljenice publike

Tijekom svog boravka u vili, Huda je prošla klasičnu putanju reality zvijezde: od lika kojeg su gledatelji ili obožavali ili mrzili, do neočekivane finalistice. Njezino sudjelovanje bilo je sve samo ne dosadno. Od samog početka, ova fitness influencerica palestinskog podrijetla pokazala je da je došla igrati igru, ne skrivajući svoje namjere i emocije.

Viralni trenuci i drama koja je obilježila sezonu

Okosnica njezine priče u showu 'Love Island USA' bila je turbulentna veza s Jeremiahom Brownom. Od prvog dana, Huda se snažno vezala za njega, proglasivši ih 'mamom i tatom' vile, čime je pokušala obilježiti svoj teritorij i odvratiti potencijalne suparnice. Takav potez bio je u suprotnosti s pravilima igre, koja potiču natjecatelje da istražuju različite mogućnosti. Njezine burne emocionalne reakcije, koje su mediji prozvali 'ispadima', često su bile u centru pažnje. Jedan takav trenutak bio je sukob s natjecateljicom Olandrijom, nakon kojeg je Huda briznula u plač, tvrdeći da je trebala biti suptilnija u svojoj kritici. Vrhunac drame dogodio se kada su gledatelji glasovanjem razdvojili nju i Jeremiaha, spojivši ga s drugom djevojkom, što je Hudu ostavilo slomljenom i ranjivom.

Foto: ITV

Foto: TMDB

Suočavanje s kritikama i novi početak

Nakon izlaska iz vile, Huda se suočila s lavinom komentara na račun svog ponašanja i mentalnog zdravlja. U intervjuima je odlučno branila svoje postupke, naglašavajući kako televizija prikazuje samo djelić stvarnosti. 'Svi imaju svoje ispade u privatnosti. Ne daj Bože da to cura napravi na nacionalnoj televiziji!', izjavila je, dodavši da je redovito posjećivala psihologinju dostupnu natjecateljima na setu kako bi se nosila s pritiskom. Njezina sposobnost da se nosi s kritikama i ostane vjerna sebi pokazala je zavidnu mentalnu snagu.

Taj borbeni duh prenijela je i u svoju novu strast - glazbu. Svoj debitantski singl 'Bad girls' najavila je isječcima na Instagramu i TikToku, a pjesma odiše samopouzdanjem koje je postalo njezin zaštitni znak. Iako su reakcije na njezin glazbeni prvijenac podijeljene, Huda ne odustaje od građenja karijere izvan reality svijeta.

Put Hude Mustafe od kontroverzne zvijezde reality showa do glazbenice u usponu dokaz je njezine odlučnosti i sposobnosti da ostane relevantna u svijetu zabave. Bilo da je volite ili ne, jedno je sigurno: Huda Mustafa zna kako privući pažnju. Gledatelji u Hrvatskoj sada imaju priliku sami procijeniti i doživjeti svaki dramatičan trenutak koji ju je proslavio, jer sedma sezona 'Love Island USA' stiže na Voyo 1. lipnja. Njezin novi singl tek je početak, a budućnost će pokazati što sve ova nepredvidiva mlada žena ima u planu.

