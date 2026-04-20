U Engleskoj je City napravio potpunu ludnicu: 'Sada kreće novo prvenstvo'

Utrka za novog prvaka Premier lige praktički kreće od nule. Manchester City zadao je veliki udarac Arsenalu i nakon 2:1 pobjede stigao je na tri boda zaostatka i to s utakmicom manje.

I dok Mikel Arteta nije očajavao već odmah krenuo u mobilizaciju svojih igrača, Pep Guardiola mudro je spustio loptu na zemlju i tvrdi da više nema favorita. Reakcije trenera koji se bore za trofej pogledajte u videu.

20.4.2026.
21:20
Sportski.net
Mikel ArtetaPep GuardiolaManchester CityArsenalPremier Liga
