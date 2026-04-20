Tragedija u Njemačkoj: Supruga nogometaša preminula samo nekoliko dana nakon porođaja

Tragedija u Njemačkoj: Supruga nogometaša preminula samo nekoliko dana nakon porođaja
Foto: Steven Mohr/imago sportfotodienst/Profimedia

Njemačku nogometnu javnost pogodila je tužna vijest o smrti Tamare Mendler, supruge nogometaša Markusa Mendler. Preminula je u 33. godini života nakon kratke, ali teške bolesti, ostavivši iza sebe obitelj i duboko potresenu sportsku zajednicu.

Vijest o tragediji počela se širiti nakon što Mendler nije bio u sastavu svoje momčadi, Homburg, u nedavnom susretu protiv Eintrachta iz Frankfurta. Klub je tada naveo kako su razlozi njegova izostanka privatne prirode, no ubrzo je postalo jasno o kakvom je gubitku riječ.

Tamara Mendler bila je povezana s nogometom i kroz vlastitu karijeru. Najdublji trag ostavila je nastupajući za Saarbrücken-Njezin suprug tijekom karijere nosio je dresove poznatih njemačkih klubova poput Nürnberga i Kaiserslauterna.

Posebno potresna okolnost ove tragedije jest činjenica da je Tamara svega nekoliko dana prije smrti rodila dijete, što je cijelu situaciju učinilo još težom i bolnijom za obitelj i prijatelje.

Iz Homburga su se od nje oprostili emotivnim riječima, istaknuvši kako ih je vijest zatekla u šoku i dubokoj tuzi te da će klub bezrezervno stati uz svog igrača i njegovu obitelj u ovim iznimno teškim trenucima.

Slično su reagirali i iz Saarbrückena, naglasivši kako je Tamara bila važan dio njihove ekipe i osoba koju će pamtiti po predanosti, ljudskosti i pozitivnom utjecaju, kako na terenu, tako i izvan njega.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši igrač Rijeke i Dinama: 'To traje predugo i ubija ritam utakmice'

