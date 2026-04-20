Atletico u problemima pred Ligu prvaka: Simeone strahuje zbog ozljeda napadačkog dvojca

Atlético Madrid bi mogao dočekati prvu utakmicu polufinala Lige prvaka protiv Arsenala znatno oslabljen, nakon što su se dvojica važnih ofenzivaca ozlijedila u posljednjem nastupu.

Riječ je o Ademoli Lookmanu i Alexanderu Sörlothu, koji su zadobili probleme tijekom finala Copa del Reya protiv Real Sociedada. Lookman je napustio igru nakon nešto više od sat vremena, dok je Sörloth odigrao utakmicu do kraja, ali se nakon susreta požalio na bolove.

Iz madridskog kluba potvrđeno je kako su obojica podvrgnuti dodatnim pregledima te će u narednim danima raditi po individualnom programu, odvojeno od ostatka momčadi. Povratak u puni trening ovisit će o razvoju njihovog stanja, a u klubu naglašavaju maksimalan oprez kako ne bi došlo do pogoršanja ozljeda.

Španjolski mediji navode kako bi dvojac mogao propustiti i nekoliko utakmica, što ozbiljno dovodi u pitanje njihov nastup u velikom europskom ogledu protiv Arsenala sljedećeg tjedna. Za trenera Diega Simeonea to bi bio veliki udarac, s obzirom na to da su Lookman i Sörloth ove sezone zajedno postigli 25 pogodaka.

Arsenal također u kadrovskim problemima

Problemi s ozljedama ne zaobilaze ni londonski klub. Arsenal također ulazi u završnicu sezone s nekoliko upitnika u sastavu.

Bukayo Saka i dalje je izvan pogona zbog ozljede Ahilove tetive i nije nastupio u posljednje četiri utakmice. Upitni su i Riccardo Calafiori te Jurrien Timber, dok je Mikel Merino već dulje vrijeme izvan stroja nakon operacije stopala.

Momčad Mikela Artete prije europskog izazova čeka i prvenstveni dvoboj protiv Newcastlea, no forma Topnika dodatno zabrinjava u posljednjih šest utakmica upisali su tek jednu pobjedu. Poraz od Manchester Cityja dodatno je zakomplicirao i borbu za naslov u Premier ligi.

