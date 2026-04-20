Sin njemačke legende slomio vrat na utakmici: 'Čeka ga dugi oporavak'

Jonathan Klinsmann, 29-godišnji sin legendarnog njemačkog nogometaša i trenera Jürgena Klinsmanna doživio je jezivu ozljedu u subotu na utakmici Serije B između Cesene i Palerma.

Klinsmann je bio na vratima Cesene, a nakon jednog sudara s napadačem Palerma Filippom Ranocchijom ostao je ležati. Dugo mu se pružala pomoć na terenu prije nego je iznesen na nosilima. Noć je proveo u bolnici, a prvi testovi su pokazali da je zadobio prijelom prvog vratnog kralješka koji se nalazi između vrata i kralježnice.

Foto: Vincenzo Orlando/IPA Sport/ipa-agency.net/Shutterstock Editorial/Profimedia

Klinsmann je zadržan na promatranju i čekaju ga daljnji testovi i konzultacije sa specijalistom neurokirurgom. "Put povratka bit će iznimno dugačak", potvrdio je golmanov agent. Klinsmann je ove sezone započeo svih 35 utakmica Cesene u Serie B.

On je prvi izbor za vratara bivše engleske zvijezde Ashleyja Colea, koji je prošli mjesec imenovan trenerom Cesene. Dok je njegov otac Jurgen njemačka legenda, Jonathan ima pravo nastupa za Sjedinjene Države preko svoje američke majke. Zasad nije nastupao za SAD, ali je ranije ove sezone dobio poziv od trenera Mauricija Pochettina.

