Nakon 15 godina čekanja, zadarske šapice imaju novi dom: Pogledajte novi azil za životinje

Cijelih 15 godina se čekala se izgradnja županijskog azila za napuštene pse i mačke u Zadru i sada je konačno useljen. Riječ je o jednom od najvećih skloništa za životinje u Hrvatskoj.

Iako je preseljenje obavljeno prije 10-ak dana, djelatnici imaju pune ruke posla na pošljunčavanju površina za šetnju, ali i na skorom ozelenjavanju.

Više od 80 napuštenih zadarskih pasa sada je dobilo novi dom. Iz privremenog azila na Žmirićima preselili su u veliko županijsko Sklonište za napuštene i izgubljene životinje koje se prostire na hektaru zemljišta u blizini Briševa.

Osigurani kapaciteti

"Očekujemo sada u narednom periodu, idućeg tjedna, još 19 pasa iz azila u Privlaci", rekao je voditelj Skloništa za napuštene i izgubljene životinje Zadar, Nenad Klarić.

"Imamo karantenu, imamo izolaciju, imamo tri prostorije, odnosno tri boksa za mačke, imamo za štence, za male pse, za opasne pse i 10-20 boksova gdje su psi miješano", rekao je Klarić.

Do sada je u sklonište uloženo 2 milijuna i 400 tisuća eura, a uskoro bi trebali krenuti i radovi na ozelenjavanju. Nedostatak zelenila veliki je problem jer je sklonište u kamenjaru, pa će ljeti biti jako vruće. Ima kapacitet za 197 pasa i 9 odraslih mačaka, ali brzo se puni.

"Svakodnevno dolaze novi psi, ljudi zovu sa svih strana, pogotovo za male štence. To dolazi s preko sto krpelja na sebi. Po meni je prioritet da svaka općina reagira na svoja mjesta i sela i da se uvede kastracija ili sterilizacija za te životinje da se ne razmnožavaju", smatra Davorka Goić, djelatnica Skloništa za napuštene i izgubljene životinje Zadar, koja je radila 10 godina i u bivšem azilu, pa nam pokazuje jutros doneseno štene koje u ušima ima cijele "grozdove" krpelja.

Participacije jedinica lokalne samouprave

O životinjama trenutačno brine šest zaposlenih djelatnika, a uskoro će ih zaposliti još dvoje. Rad skloništa financirat će na godišnjoj razini svi županijski gradovi i općine.

"Participacija jedinica lokalne samouprave ide sukladno broju stanovništva koje imaju. Trenutačno je procjena nekih 400 tisuća eura. Već vidimo da će biti nešto više. Prva godina je, pa moramo vidjeti koliko će točno biti izdaci, ali mislim da će biti negdje oko pola milijuna eura" pojašnjava pročelnik za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije, Danijel Segarić, i dodaje kako su jedinice lokalne samouprave i ranije imale izdatke za zbrinjavanje napuštenih životinja, a sada se ta sredstva preusmjeravaju na zajedničko mjesto.

Redovito pomažu volonteri

Oko životinja je puno posla, pa im redovito pomaže i 10 do 15 volontera. Svaka je pažnja napuštenim psima dragocjena.

"Dođem ovako jednom mjesečno. Volim dolaziti jer su mi ovi psi slatki. Ja im pomažem tako što ih mazim i šećem. Ja kući nemam psa. Mama mi ne da jer mi je brat alergičan", rekla je djevojčica Ela Leontić iz Zadra, a Zoe Pečinka, također djevojčica koja u naručju također drži štene, na pitanje bi li voljela odnijeti kući kaže uz smijeh: "Već imam jednog! Ali, dolazim svaku nedjelju, volim pomoći, podragati pse i vodim ih u šetnju".

Svi koji žele udomiti životinju, sklonište mogu posjetiti svaki dan ujutro od 8 do 10 i popodne od 16 do 18 sati, a tada mogu doći i oni koji samo žele prošetati psa ili ga odvesti na neku od plaža za četveronožne ljubimce.