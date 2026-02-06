Potresni prizori iz Ukrajine: Tijekom ruskih napada pogođeno sklonište za pse

U ruskom napadu na jedno od većih industrijskih središta Ukrajine, grad Zaporižja, pogođeno je i sklonište za pse. Ozlijeđen je velik broj životinja, a napad je potvrdila Regina Harčenko, tajnica Gradskog vijeća Zaporižje i vršiteljica dužnosti gradonačelnice.

Na svom je Facebook profilu Harčenko objavila video u kojem su prikazane ozljeđene životinje i uništeni objekti skloništa.

"Sklonište za pse je oštećeno uslijed ruskog napada. Puno je ozlijeđenih pasa. Užasan užas", stoji u objavi.

Neprestani napadi dronovima

Ruske snage danima napadaju Zaporižju, a prije tri dana ondje su poginuli 18-godišnji mladić i djevojka. Bili su na povratku kući iz kina kada ih je uočio ruski dron, a potom i ubio.

U ruskom napadu dronom na grad Vilnjansk u Zaporoškoj oblasti poginuo je bračni par, potvrdio je Ivan Fedorov, načelnik vojne uprave te oblasti, piše Ukrainska Pravda.

Napad je ciljao stambeno područje, pri čemu je jedna obiteljska kuća potpuno uništena. Prema službenim podacima, žrtve su 49-godišnji muškarac i 48-godišnja žena.

"Rusi su dronom pogodili Vilnjansk. Uništena je kuća, a bračni par je na mjestu poginuo", objavio je Fedorov na svom Telegram kanalu.

Teška noć u Zaporožju

Ovaj smrtonosni napad uslijedio je nakon teške noći u samom gradu Zaporožju. U višestrukim ruskim udarima ozlijeđeno je više desetaka osoba, među kojima i 14-godišnji dječak.

U napadima je oštećeno i nekoliko stambenih zgrada, a čak 12.000 ljudi ostalo je bez električne energije zbog razaranja energetske infrastrukture.

